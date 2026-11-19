Tập đoàn Sovico và Ngân hàng Mizuho hợp tác, thúc đẩy kết nối tài chính và đầu tư Việt Nam – Nhật Bản

Tập đoàn Sovico và Ngân hàng Mizuho đã trao thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy cơ hội đầu tư và mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản. Sự kiện diễn ra tại Diễn đàn Công tư về Hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 11/11/2026.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ nghiên cứu các giải pháp tài chính cho hoạt động kinh doanh và dự án tiềm năng của Tập đoàn Sovico. Hai bên cũng sẽ thúc đẩy kết nối với thị trường vốn Nhật Bản và quốc tế, đồng thời nghiên cứu cơ hội hợp tác về tài chính xanh và các giải pháp tài chính gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức hoặc tham gia các diễn đàn doanh nghiệp song phương, đối thoại cấp cao và hội nghị kết nối đầu tư, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông Phạm Khắc Dũng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Sovico, cho biết: “Việc thiết lập các hợp tác toàn diện với Ngân hàng Mizuho là bước tiến trong định hướng mở rộng kết nối quốc tế của Sovico. Chúng tôi kỳ vọng các hợp tác này sẽ tạo thêm cơ hội trao đổi và kết nối trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và kinh doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản, qua đó thúc đẩy các quan hệ đối tác có giá trị dài hạn và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế song phương”.

Với hệ sinh thái kinh doanh đa dạng, Sovico kỳ vọng hợp tác sẽ mở rộng cơ hội kết nối với mạng lưới tài chính Nhật Bản, hỗ trợ các sáng kiến hợp tác và thúc đẩy phát triển kinh doanh dài hạn, bền vững.

Mizuho Bank là một trong những ngân hàng hàng đầu Nhật Bản, sở hữu cơ sở khách hàng lớn tại thị trường nội địa và mạng lưới toàn cầu tại các trung tâm tài chính, kinh doanh quốc tế. Trực thuộc Mizuho Financial Group, ngân hàng cung cấp đa dạng giải pháp tài chính cho doanh nghiệp và định chế tài chính, góp phần thúc đẩy kết nối và đầu tư xuyên biên giới.