Quảng Ngãi tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Rà soát từng dự án, không để chậm tiến độ kéo dài

Ngày 19/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đã ký văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2026 và nguồn vốn được phép kéo dài sang năm 2026 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị và địa phương xác định việc triển khai, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, cần tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao nhất.

Quảng Ngãi tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đơn vị phải chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai. Kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục dự án đầu tư trên địa bàn, xác định rõ khối lượng đã thực hiện, khối lượng còn lại, tiến độ thi công, khả năng giải ngân và nguyên nhân chậm tiến độ của từng dự án.

Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công trách nhiệm đến từng bộ phận, cá nhân; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán ngay đối với khối lượng đủ điều kiện.

Đối với các dự án chưa bảo đảm điều kiện hoàn thành kế hoạch, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp kiểm tra, xác định nguyên nhân, phân định rõ thẩm quyền để xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

UBND tỉnh đặc biệt lưu ý các đơn vị không để đến cuối năm mới đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh vốn đầu tư, các địa phương phải rà soát, phân loại toàn bộ nguồn vốn sự nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ năm 2026 và nguồn vốn được phép kéo dài từ giai đoạn 2021-2025 sang năm 2026.

Việc rà soát phải làm rõ số vốn đã giải ngân, chưa giải ngân, nhiệm vụ còn phải thực hiện và khả năng hoàn thành trong thời hạn cho phép.

Đối với nhiệm vụ đủ điều kiện, có khả năng thực hiện, các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai. Những nhiệm vụ không còn phù hợp hoặc không có khả năng thực hiện phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý theo quy định, không để nguồn vốn tồn đọng kéo dài.

Quảng Ngãi chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động giải quyết dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền, tránh việc xin ý kiến không cần thiết làm kéo dài thời gian xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo, đồng thời đề xuất rõ phương án xử lý, không chỉ dừng lại ở việc nêu khó khăn, vướng mắc.

Các đơn vị tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực để cập nhật chính xác số liệu nguồn vốn và kết quả giải ngân; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tài chính, đồng gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo trước ngày 19/11.

Trên cơ sở báo cáo, các cơ quan chuyên môn tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý trước ngày 21/11.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm nếu chậm báo cáo hoặc cung cấp số liệu không chính xác.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở liên quan hoàn thiện việc tham mưu giao mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 và hằng năm.

Đồng thời, xây dựng phương án phân bổ vốn, dự toán chi thường xuyên năm 2027 ngay sau khi Trung ương phân bổ vốn.

Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu việc phân bổ, giao kế hoạch vốn và dự toán ngân sách năm 2027; hướng dẫn các đơn vị, địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc thực hiện, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm sử dụng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định.