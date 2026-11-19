Lãnh đạo Mỹ - Nga có mang theo vali hạt nhân đến Thâm Quyến?

TPO - Các nhà lãnh đạo thế giới đã có mặt thành phố Thâm Quyến (miền Nam Trung Quốc) để tham dự Hội nghị cấp cao APEC. Trong số đó, hai nhà lãnh đạo nhiều khả năng đã mang theo chiếc “vali hạt nhân” của mình, là Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo SCMP, chiếc vali hạt nhân nổi tiếng của Tổng thống Mỹ vẫn chưa được nhìn thấy tại Thâm Quyến. Trong vali thường cất giữ các kế hoạch tác chiến và có thể được sử dụng để truyền lệnh phát động tấn công hạt nhân tới Lầu Năm Góc.

Trong khi đó, chiếc vali tương tự của lãnh đạo Nga, có tên gọi Cheget, đã được nhìn thấy vào sáng 18/11.

Trong đoạn video do hãng truyền thông nhà nước Nga RT đăng tải, một sĩ quan mặc quân phục Nga được nhìn thấy mang theo chiếc cặp đen bên ngoài khách sạn nơi Tổng thống Vladimir Putin và phái đoàn Nga lưu trú.

Một nhà báo Nga hỏi: “Đây có phải chiếc vali hạt nhân không?”. “Chính là nó”, viên sĩ quan mỉm cười đáp.

Một viên sĩ quan Nga được cho là cầm theo chiếc vali hạt nhân của Tổng thống Putin. (Ảnh: SCMP)

Chiếc vali di động này là một phần trong hệ thống liên lạc, cho phép truyền đi các mệnh lệnh kích hoạt kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga. Đây là vật dụng thường xuyên xuất hiện trong các chuyến công du của Tổng thống Putin, bảo đảm mạng lưới chỉ huy hạt nhân của Điện Kremlin luôn nằm trong tầm kiểm soát của ông, dù ở bất cứ đâu.

Mặc dù chiếc vali hạt nhân của Nga thường xuyên theo chân Tổng thống Putin, nhưng nó hiếm khi bị ghi hình và càng hiếm khi được công khai nhận diện trước công chúng.

Ông Putin đến Thâm Quyến vào sáng sớm 18/11 để tham dự Hội nghị cấp cao APEC. Cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào ngày 19/11.

Mỹ và Nga - hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới - đã thu hút sự chú ý của dư luận toàn cầu về những chiếc vali hạt nhân dành cho tổng thống kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Trái lại, Trung Quốc - nước chủ nhà APEC - duy trì kho vũ khí hạt nhân nhỏ hơn đáng kể và theo đuổi chiến lược hạt nhân rất khác biệt, được gọi là “răn đe tối thiểu”.

Mặc dù Bắc Kinh chắc chắn vận hành hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân riêng, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có mang theo một thiết bị đầu cuối di động chuyên dụng tương tự Cheget của Nga hay vali hạt nhân của Mỹ trong các chuyến công du hay không.