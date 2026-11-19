Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em Thâm Quyến

TPO - Trong khuôn khổ chuyến công tác cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 tại Trung Quốc, ngày 18/11, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đến thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Phu nhân Ngô Phương Ly trong chuyến thăm. (Ảnh: TTXVN)

Đón và cùng đi với Phu nhân có Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thâm Quyến Lâm Khiết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thâm Quyến Lưu Giai Thần và Phu nhân Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Xướng.

Theo TTXVN, tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly được nghe giới thiệu về kiến trúc, mô hình hoạt động của tòa nhà cùng một số loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Trung Quốc và Thâm Quyến như dệt nhuộm lụa Vân Sa, cắt giấy thủ công, nặn tạo hình.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng với tòa nhà, một công trình rực rỡ sắc màu, thân thiện với môi trường và tọa lạc ở vị trí trang trọng của thành phố. Điều đó thể hiện sự quan tâm của chính quyền Thâm Quyến đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát triển phụ nữ, trẻ em.

Phu nhân Ngô Phương Ly trong chuyến thăm. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân thăm các gian hàng từ thiện, bảo tàng khám phá khoa học dành cho trẻ em, gian hàng robot do trẻ em làm, lớp học mầm non cùng các không gian rèn luyện tri thức và thể chất của trẻ.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng quan tâm đến không gian trưng bày về vai trò, những đóng góp của nhiều thế hệ phụ nữ trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Thâm Quyến. Những câu chuyện ấy cho thấy phụ nữ không chỉ thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể trực tiếp đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến; tham quan phòng triển lãm chuyên đề về nghệ thuật chế tác túi vải thêu và túi thơm truyền thống Trung Quốc.