Cháy nhà hàng tiệc cưới ở TPHCM

TPO - Một nhà hàng tiệc cưới tại xã Long Hải, TPHCM đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng bất ngờ bốc cháy, khói bốc cao hàng chục mét.

Clip vụ cháy do người dân ghi lại.

Khoảng 15h ngày 18/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại công trình xây dựng nhà hàng tiệc cưới trên đường Võ Thị Sáu, xã Long Hải, khiến người dân trong khu vực hốt hoảng.

Thời điểm xảy ra cháy, nhiều công nhân đang làm việc tại công trình. Phát hiện công trình bị cháy, các công nhân nhanh chóng dùng dụng cụ tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Do khu vực cháy chứa nhiều mút xốp, đồ trang trí dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan rộng, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa và ngăn cháy lan. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Vụ cháy không gây thương vong về người, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.