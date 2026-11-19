Nhiều tỉnh miền Bắc, miền Trung sắp mưa to

TPO - Từ tối 19/11 đến ngày 20/11, khu vực Tây Bắc Bộ của miền Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to. Tại miền Trung, mưa bắt đầu từ tối 19/11, kéo dài đến đêm 21/11 với cường độ lớn nhất vượt 250mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, đồng thời mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tại khu vực Tây Bắc Bộ của miền Bắc, gồm các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu trong tối nay (19/11) đến sáng 20/11 sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực miền Trung, ngày hôm nay (19/11), Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Dự báo từ đêm 19/11 đến hết ngày 21/11, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Đông Gia Lai (Bình Định cũ) cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 90-180mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất.

Nhiều tỉnh/thành phố miền Bắc, miền Trung có thể xuất hiện mưa to từ tối và đêm 19/11.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc từ đêm 19/11 rét hơn. Thời gian rét nhất đợt không khí lạnh lần này tập trung từ đêm 19/11 đến ngày 21/11 với nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 17-20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Thủ đô Hà Nội từ đêm 19/11 đến ngày 20/11 có lúc có mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, ban ngày nhiệt độ cao nhất khoảng 19-21 độ.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ đêm 19/11 đến ngày 21/11 tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9 (tương đương cấp gió áp thấp nhiệt đới), sóng biển cao từ 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Nhận định xa hơn, khoảng ngày 23-24/11, không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn xuống nước ta, gây rét kéo dài, đồng thời mưa lớn có thể xuất hiện trên diện rộng ở khu vực miền Trung.