Ngày 20/11 đặc biệt của 100 thầy cô đang chiến đấu với ung thư

TPO - Ngày 20/11 vốn là dịp đặc biệt đối với mỗi người làm nghề giáo. Nhưng với nhiều giáo viên đang điều trị tại Bệnh viện K, mùa tri ân năm nay đến trong một hoàn cảnh khác. Thay vì đứng trên bục giảng, họ đang phải từng ngày đối diện với bệnh tật, trải qua những đợt điều trị kéo dài và mong mỏi một ngày được trở về với công việc, gia đình.

Không được đứng trên bục giảng, không có những bó hoa tươi thắm từ học trò như mọi năm, 100 thầy giáo, cô giáo đang điều trị tại Bệnh viện K đã đón Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) trong một hoàn cảnh đặc biệt.

Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) tổ chức chương trình thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân 100 người bệnh là giáo viên, cán bộ đã và đang công tác trong ngành giáo dục tại ba cơ sở của bệnh viện.

Các thầy cô dù đang điều trị bệnh vẫn có ngày kỉ niệm đáng nhớ.

Không có không khí náo nhiệt của sân trường, cũng chẳng có những tiết mục văn nghệ hay tiếng học trò ríu rít chúc mừng, nhưng buổi gặp mặt tại bệnh viện vẫn mang đến những cảm xúc rất riêng. Với những người đang phải tạm gác lại công việc, xa gia đình để điều trị bệnh, sự quan tâm ấy không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự ghi nhận, trân trọng dành cho những năm tháng cống hiến với nghề.

Giữa những ngày tháng nhiều lo âu ấy, cuộc gặp mặt giản dị cùng những lời thăm hỏi, món quà tri ân của bệnh viện đã mang đến cho họ niềm vui và sự ấm áp khó diễn tả thành lời. Bởi đôi khi, điều người bệnh cần không chỉ là thuốc men hay những phác đồ điều trị, mà còn là cảm giác được quan tâm, được sẻ chia và được tiếp thêm niềm tin.

Ngày 20/11 trong bệnh viện vì thế vẫn trọn vẹn ý nghĩa tri ân, theo một cách lặng lẽ mà sâu sắc. Và với những người thầy, người cô ấy, món quà lớn nhất có lẽ không gì khác ngoài sức khỏe, để một ngày không xa lại được trở về bên gia đình, gặp lại học trò và đứng trên bục giảng thân yêu.

Nhiều thầy cô không giấu được xúc động khi lần đầu tiên đón ngày 20/11 trong một hoàn cảnh đặc biệt đến vậy. Tại hội trường, Ban Giám đốc Bệnh viện cùng lãnh đạo các khoa, phòng đã gặp gỡ, thăm hỏi và trao tặng mỗi người bệnh phần quà cùng 500.000 đồng tiền mặt. Ở cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp, đại diện lãnh đạo bệnh viện cũng trực tiếp đến từng giường bệnh để gửi lời chúc mừng, động viên các thầy cô.

Đau đáu ngày về

Trong số những người bệnh tham dự chương trình, câu chuyện của thầy giáo Hoàng Văn Tâm (55 tuổi), đang điều trị ung thư thực quản tại Khoa Xạ lồng ngực, khiến nhiều người xúc động.

Gần ba thập kỷ đứng lớp, 29 năm gắn bó với nghề giáo đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời người thầy. Vợ thầy cũng là giáo viên, hai vợ chồng cùng công tác tại địa phương, sinh sống ở vùng 135 - địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Tháng 6/2026, biến cố ập đến khi thầy Tâm phát hiện mắc ung thư thực quản. Từ đó, cuộc sống vốn gắn với trường lớp, học trò phải nhường chỗ cho những ngày tháng điều trị tại bệnh viện. Hiện thầy đang trải qua các đợt truyền hóa chất, xạ trị với hy vọng kiểm soát bệnh.

Những thầy cô đầy nghị lực trong ngày kỷ niệm 20/11.

Chia sẻ về chương trình đặc biệt nhân ngày 20/11, thầy Tâm cho biết bản thân rất bất ngờ và xúc động khi được bệnh viện tổ chức gặp mặt, động viên ngay tại nơi mình đang điều trị.

“Tôi có 29 năm công tác giảng dạy, hai vợ chồng cùng là giáo viên tại địa phương. Từ khi phát hiện bệnh, tôi phải vào viện điều trị. Được bệnh viện cùng các đơn vị quan tâm, động viên, tôi thực sự rất cảm động, không nghĩ mình lại có cơ hội dự một chương trình 20/11 ngay tại nơi điều trị”, thầy Tâm chia sẻ.

Đặc biệt, buổi gặp mặt còn có những người bệnh khác cũng từng nhiều năm đứng lớp, công tác ở những ngôi trường, địa phương khác nhau. Dù mỗi người một hoàn cảnh, họ có chung một nỗi nhớ nghề và mong muốn sớm được trở lại với công việc quen thuộc.

“Đây là sự chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành với chúng tôi trong giai đoạn khó khăn nhất. Tôi và các thầy cô đang điều trị tại đây sẽ cố gắng điều trị để sớm trở về với mái trường đã gắn bó bao năm”, thầy Tâm bộc bạch.

Cũng mang trong mình nỗi nhớ mái trường, cô giáo Phùng Thị Hồng (51 tuổi, ở Lạng Sơn) đang điều trị ung thư vú tại Khoa Xạ vú - phụ khoa, Bệnh viện K.

Là người dân tộc Tày, cô Hồng đã có 29 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non. Gần ba thập kỷ ấy là quãng thời gian cô dành tâm huyết chăm sóc, dạy dỗ các thế hệ trẻ thơ. Thế nhưng, căn bệnh ung thư vú được phát hiện vào tháng 4/2026 đã khiến cuộc sống của cô rẽ sang một hướng khác.

Tạm xa mái trường, xa chồng và hai người con, cô Hồng phải đến bệnh viện điều trị. Những ngày tháng xa nhà, đối diện với bệnh tật, cùng nỗi lo về cuộc sống gia đình vốn đã nhiều khó khăn khiến người giáo viên không khỏi trăn trở. Hai con vẫn đang tuổi ăn học, trong khi bản thân phải tập trung điều trị bệnh. Nhưng giữa những lo lắng ấy, cô vẫn tự nhủ phải mạnh mẽ, kiên trì để có thể tiếp tục hành trình chữa bệnh.

Những lời động viên, sự quan tâm từ bệnh viện và những người cùng cảnh ngộ khiến cô cảm thấy ấm lòng hơn. Với cô, món quà ý nghĩa nhất lúc này không phải điều gì lớn lao, mà là có thêm nghị lực để tiếp tục điều trị, sớm được trở về bên chồng, các con và những em nhỏ thân thương.

Tiếp thêm nghị lực

Chia sẻ tại chương trình, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, nhiều năm qua, bệnh viện luôn chú trọng triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ và đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình điều trị bằng những việc làm thiết thực.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K tri ân những bệnh nhân đặc biệt.

“Đây cũng là dịp để cán bộ y tế Bệnh viện K thể hiện sự trân trọng đối với những người thầy, người cô, tiếp tục học tập, noi theo những tấm gương sáng mẫu mực của các thầy cô và gửi gắm tình yêu thương, sự đồng hành để người bệnh có thêm nghị lực chiến thắng bệnh tật”, GS.TS Lê Văn Quảng chia sẻ.

Giám đốc Bệnh viện K cũng nhấn mạnh, với những tiến bộ của y học, nhiều bệnh ung thư hiện nay có thể được chữa khỏi, giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở những hoạt động thăm hỏi, tri ân, Bệnh viện K cùng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) và các đơn vị đang tiếp tục triển khai những chương trình kết nối cộng đồng, gây quỹ hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.