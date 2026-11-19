Bộ GD&ĐT vinh danh 335 nhà giáo tiêu biểu

TPO - Hơn 70 giáo viên, đại diện cho 335 thầy cô giáo xuất sắc trên toàn quốc được Bộ GD&ĐT vinh danh trong Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Năm 2026, Bộ GD&ĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu. Trong đó có 207 nữ và 128 nam, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục. 70 nhà giáo đại diện tham dự Lễ kỷ niệm và tuyên dương tại Hà Nội, đồng thời tham dự chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Điểm chung của các nhà giáo được vinh danh không chỉ là danh hiệu hay những thành tích được ghi nhận, mà trước hết là kết quả cụ thể đối với người học: thêm một em nhỏ được chăm sóc tốt hơn, một học sinh tìm được niềm tin để tiếp tục đến trường.

Bộ GD&ĐT cho biết, từ năm 2017 đến nay, đã xét chọn, tôn vinh hơn 2.200 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động được duy trì qua nhiều năm để phát hiện, ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, tạo động lực chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản trị cơ sở giáo dục hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Anh Nguyễn Minh Triết Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chúc mừng nhà giáo tiêu biểu.

Mỗi nhà giáo được tôn vinh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề, tình thương học trò, sự tận tụy và khát vọng cống hiến của các thầy, cô giáo trên mọi miền Tổ quốc.

Đó là những giáo viên mầm non ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vượt qua điều kiện còn nhiều thiếu thốn, kiên trì đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

Đó là những giáo viên phổ thông không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong từng bài giảng, quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt qua rào cản để tiếp tục đến trường, đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh giáo dục STEM, STEAM, khơi dậy niềm say mê học tập, tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.

Cô giáo tiêu biểu năm 2026 đến từ tỉnh Phú Thọ được vinh danh

Nhiều thầy cô đã phát hiện, bồi dưỡng tài năng, dìu dắt học sinh chinh phục những đỉnh cao tri thức, đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế, góp phần khẳng định trí tuệ Việt Nam.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, các nhà giáo tích cực đổi mới đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, giúp người học hình thành kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.

Ở các cơ sở giáo dục đại học, nhiều giảng viên vừa tận tâm truyền thụ tri thức, vừa say mê nghiên cứu khoa học, phát triển những công trình, giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng, góp phần giải quyết các vấn đề của đời sống.

Những thầy, cô được vinh danh là đại diện cho đội ngũ đông đảo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên mọi miền Tổ quốc.

Có những nỗ lực khó quy thành một giải thưởng hay chỉ tiêu thành tích, nhưng chính sự tận tụy thường ngày ấy góp phần giữ vững chất lượng giáo dục, nhất là ở những nơi điều kiện dạy học chưa thuận lợi. Bởi vậy, việc vinh danh 335 nhà giáo năm 2026 cũng mang ý nghĩa tri ân rộng lớn đối với toàn thể những người đang làm nghề dạy học.

Các thầy cô được vinh danh tại chương trình

Thúc đẩy chính sách tiền lương, đãi ngộ nhà giáo

Theo Bộ GD&ĐT, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2026 diễn ra khi ngành Giáo dục bước vào giai đoạn thực hiện những chủ trương, chính sách mang tính đột phá. Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tạo nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ.

Lần đầu tiên Việt Nam có một đạo luật riêng về nhà giáo, quy định hệ thống về vị trí, vai trò, quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng, phát triển nghề nghiệp và các chính sách đối với lực lượng giữ vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục.

Bộ GD&ĐT đã và đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, quan tâm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, bất cập về cơ cấu đội ngũ, đồng thời thúc đẩy các chính sách về tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp.

Sự quan tâm, chăm lo đối với nhà giáo không chỉ được thể hiện qua những lời tri ân, sự tôn vinh mà quan trọng hơn là bằng những chính sách thiết thực và hành động cụ thể.

Những quyết sách này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của đội ngũ nhà giáo, lực lượng giữ vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đất nước.