Cà Mau chi hơn 493 tỷ đồng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên

TPO - Hơn 493 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương được tỉnh Cà Mau bổ sung để chi trả phụ cấp ưu đãi nghề năm 2026 cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định bổ sung kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, trường học, với tổng kinh phí hơn 493 tỷ đồng, từ nguồn cải cách tiền lương. Trong đó, hơn 458 tỷ đồng dành cho nhóm nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, còn lại cho nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Kinh phí được phân bổ để thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 182/2026/NĐ-CP.

Cà Mau bổ sung hơn 493 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để chi trả phụ cấp ưu đãi nghề năm 2026 cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát, xác định đúng đối tượng, điều kiện, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ. Đối với trường hợp áp dụng mức phụ cấp theo địa bàn, phải xác định đúng địa bàn công tác theo danh sách được cấp có thẩm quyền công bố và quy định chuyển tiếp.

UBND tỉnh Cà Mau cũng lưu ý, đối với các chế độ, chính sách được xác định theo danh sách thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thì áp dụng kể từ thời điểm danh sách được cấp có thẩm quyền công bố.