Hà Nội thí điểm hệ thống quản trị trường học số HanoiSchool tại 20 cơ sở giáo dục

Hà Nội triển khai thí điểm hệ thống quản trị trường học số HanoiSchool tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 phường. Hệ thống hướng tới chuẩn hóa dữ liệu tại nguồn, giảm báo cáo thủ công và hoàn thành đánh giá thí điểm trong tháng 12/2026.

Chiều 17/11, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức lễ ra mắt hệ thống quản trị trường học số HanoiSchool.

Theo đó, Hà Nội sẽ thí điểm nền tảng quản trị trường học số HanoiSchool trên cơ sở phát triển từ hệ thống HanoiCheck. Nền tảng này được xây dựng theo hướng dùng chung, phục vụ quản trị, điều hành giáo dục dựa trên dữ liệu và hỗ trợ hoạt động quản lý, dạy và học.

Việc triển khai quán triệt năm nguyên tắc xuyên suốt gồm: kế thừa dữ liệu hiện có từ HanoiCheck; sử dụng một nền tảng dùng chung với một tài khoản thống nhất; không gây xáo trộn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học; bảo đảm an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng bộ và khai thác dữ liệu theo thời gian thực.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang chia sẻ tại lễ ra mắt

Cấu phần thứ nhất kế thừa từ HanoiCheck, tập trung vào công tác bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và quản lý các khoản thu.

Cấu phần thứ hai là quản trị trường học, bao gồm hồ sơ giáo viên, học sinh, lớp học, cơ sở vật chất, tuyển sinh và đánh giá.

Cấu phần thứ ba là hệ thống quản lý học tập (LMS) tích hợp kho học liệu, ngân hàng câu hỏi, chức năng giao bài, làm bài và học bạ số.

Cấu phần thứ tư là tích hợp và bảng điều hành thông minh (BI Dashboard), thực hiện đăng nhập một lần (SSO) qua LearningID, kết nối dữ liệu và hiển thị thông tin điều hành theo từng cấp quản lý.

Hệ thống kết nối bốn nhóm đối tượng từ người dùng, nhà trường, địa phương đến cấp thành phố. Cụ thể, cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh đăng nhập một lần qua ứng dụng iHanoi (và tiến tới sử dụng VNeID ở giai đoạn chính thức) để tra cứu, gửi phản hồi. Nhà trường theo dõi chuyên cần, chất lượng học tập, thu chi bán trú và nhận cảnh báo bất thường. UBND xã, phường giám sát quy mô trường lớp, an toàn thực phẩm bán trú và thu chi học đường trên địa bàn, trong khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vận hành bảng điều hành thông minh, đồng bộ dữ liệu ngành và nền tảng số quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, trong thời gian rất ngắn, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan xây dựng hoàn thiện hệ thống.

Theo ông Trang, tư duy cốt lõi khi phát triển nền tảng là xây dựng một hệ thống dùng chung thống nhất cho tất cả các trường học trên địa bàn và toàn ngành giáo dục Thủ đô. Lộ trình được thiết kế để các cơ sở giáo dục thí điểm triển khai bắt đầu từ năm học mới.

Các đại biểu tại lễ ra mắt hệ thống HanoiSchool

Cam kết đồng hành sát sao

Để bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội khẳng định sẽ không chỉ dừng lại ở việc bàn giao kỹ thuật mà sẽ trực tiếp đồng hành cùng các đơn vị cơ sở.

"Trong thời gian thí điểm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo đi sát và hướng dẫn chi tiết đến từng trường. Chúng tôi rất mong muốn mọi yêu cầu từ phía nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh sẽ được cập nhật đầy đủ để tiếp tục hoàn thiện phần mềm này", ông Cù Ngọc Trang nhấn mạnh.

Nhằm tạo kênh phản hồi nhanh chóng và thực chất, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất duy trì cơ chế giao ban trực tuyến định kỳ hai tuần một lần với các trường tham gia thí điểm. Thông qua các buổi làm việc này, cơ quan chuyên môn sẽ trực tiếp lắng nghe vướng mắc phát sinh để kịp thời điều chỉnh phần mềm, phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý dạy và học của nhà trường, việc theo dõi học tập của phụ huynh, học sinh cũng như công tác quản lý chung của thành phố.

"Với góc độ là đơn vị chủ trì triển khai cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi cam kết sẽ không ngừng lắng nghe và thường xuyên nâng cấp để phát triển hệ thống, đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho ngành giáo dục và các nhà trường", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, tập trung mọi nguồn lực và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Trong bối cảnh triển khai các yêu cầu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, việc ứng dụng công nghệ vào hệ thống quản trị dạy và học là một trong những giải pháp trọng tâm giúp giáo viên, học sinh và phụ huynh triển khai công việc hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Khắc phục tình trạng ứng dụng nhỏ lẻ, giảm vất vả cho giáo viên

Nhìn nhận về thực tế chuyển đổi số giáo dục thời gian qua, bà Vũ Thu Hà thẳng thắn chỉ ra những bất cập khi các nhà trường phải sử dụng quá nhiều phần mềm rời rạc.

"Quá trình triển khai trước đây có rất nhiều ứng dụng nhỏ lẻ. Khi vận hành, cán bộ quản lý cũng như các thầy cô giáo khá vất vả trong việc nhập dữ liệu và triển khai các phần mềm khác nhau", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhìn nhận.

Để giải quyết bài toán này, trong thời gian ngắn theo chỉ đạo của thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đơn vị tư vấn tập trung hoàn thiện giai đoạn 1 của hệ thống HanoiSchool.

Bà Hà đánh giá việc ra mắt giai đoạn 1 của nền tảng đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam là hoạt động thiết thực, mang lại ý nghĩa cụ thể cho ngành giáo dục.

Trong số các địa phương được thành phố lựa chọn triển khai thí điểm giai đoạn 1, phường Cửa Nam được chọn làm điểm khởi đầu tổ chức lễ ra mắt chính thức. Lý giải về lựa chọn này, bà Vũ Thu Hà cho biết Cửa Nam là đơn vị đứng đầu danh sách lựa chọn nhờ có nhiều thế mạnh từ hệ thống trường học trên địa bàn đến sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền.

"Việc lựa chọn phường Cửa Nam thể hiện sự tin tưởng và giao trách nhiệm của thành phố. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là có sự chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện đề bài, tạo ra một sản phẩm chuẩn mực làm cơ sở triển khai nhân rộng ra toàn thành phố", bà Hà nhấn mạnh.