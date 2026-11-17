Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Muốn giáo dục chất lượng cao cần những người thầy giỏi

TPO - "Muốn có nền giáo dục chất lượng cao, trước hết phải có những người thầy giỏi. Muốn có những người thầy giỏi thì phải bắt đầu từ chất lượng đào tạo sư phạm", là chia sẻ của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sáng 17/11.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III và 75 năm thành lập trường, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội luôn tự hào là “cánh chim đầu đàn”, là biểu tượng chuẩn mực của ngành sư phạm cả nước.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa và chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực bền bỉ, âm thầm, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, sinh viên của nhà trường đã góp phần định hình chuẩn mực sư phạm, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cao của đất nước.

Cũng theo Phó Thủ tướng, trong kỷ nguyên phát triển mới, mới Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá về giáo dục và đào tạo, gắn chất lượng giáo dục với chất lượng đội ngũ nhà giáo.

“Muốn có nền giáo dục chất lượng cao, trước hết phải có những người thầy giỏi. Muốn có những người thầy giỏi thì phải bắt đầu từ chất lượng đào tạo sư phạm. Vì vậy đầu tư cho sư phạm chính là đầu tư cho tương lai của nhiều thế hệ học sinh và nguồn nhân lực của đất nước”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III cho Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (ảnh: Thanh Hải)

Khẳng định, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách tiếp cận tri thức và phương pháp dạy học, Phó Thủ tướng đồng thời cho rằng, trong bối cảnh đó, người thầy càng phải giỏi để dẫn dắt sinh viên, khơi dậy sự sáng tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò trường sư phạm trọng điểm của quốc gia có vị thế trong khu vực và trên thế giới, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống giáo dục đào giáo viên của cả nước.

Phó Thủ tướng giao nhà trường 3 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, trường tiên phong đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và phát huy bản sắc sư phạm. Nhà giáo cần có nền tảng chuyên môn khoa học hiện đại, sâu sắc và nhuần nhuyễn về khoa học giáo dục, chủ động ứng dụng và làm chủ công nghệ. Nhà giáo lấy bản chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực thích ứng linh hoạt là nền tảng.

Sinh viên tốt nghiệp cần phấn đấu trở thành những nhà giáo có tư duy toàn cầu, vững vàng chuyên môn.

Để đạt được mục tiêu đó, nhà trường không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các tiêu chuẩn hiện tại mà phải chủ động dự báo năng lực người thầy cần có trong tương lai.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm sáng 17/11 (ảnh: Thanh Hải)

Thứ hai, khẳng định vị thế trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục hàng đầu của quốc gia. Nhà trường tiên phong nghiên cứu những vấn đề chiến lược và xu hướng phát triển của giáo dục trong tương lai. Chủ động đề xuất những cách tiếp cận mới về mục tiêu, về nội dung và phương pháp giáo dục, chuyển từ trang bị tri thức sang phát triển năng lực thực sự sáng tạo và khả năng thích ứng và chủ động định hình tương lai cho người học.

"Một trường đại học sư phạm hàng đầu không chỉ đào tạo người thầy giỏi mà còn phải góp phần tìm ra những lời giải mới cho tương lai của nền giáo dục nước nhà", Phó Thủ tướng đặt ra yêu cầu.

Thứ ba, đổi mới đột phá về quản trị đại học, đẩy mạnh tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, xây dựng môi trường học thuật liêm chính, trọng dụng nhân tài. Tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực đào tạo giáo viên và nghiên cứu giáo dục có thế mạnh hợp tác quốc tế.

Phó Thủ tướng một lần nữa khẳng định, dân tộc Việt Nam có truyền thống tôn sư trọng đạo. Dù khoa học công nghệ có phát triển đến đâu thì những giá trị tốt đẹp và sứ mệnh cao quý của nghề giáo vẫn luôn được gìn giữ.

“Nghề của các thầy cô là một nghề đặc biệt, nghề gieo những hạt giống đặc biệt. Mỗi hạt giống gieo trên giảng đường hôm nay, sẽ nảy mầm tại hàng nghìn lớp học ngày mai trên khắp mọi miền của Tổ quốc và sẽ đơm hoa kết trái thành những giá trị tri thức, phẩm chất và khát vọng dành cho hàng triệu em học sinh của các thế hệ mai sau”, Phó Thủ tướng nhắn nhủ, động viên sinh viên, các thế hệ nhà giáo.

Cũng tại buổi lễ, cô Lầu Thị Dợ, giáo viên dạy tiếng Anh tại Trường THCS Pắc Ngà, xã Pắc Ngà, Sơn La (cựu sinh viên của trường) chia sẻ, ở vùng khó, nhiều học sinh chưa có điều kiện tiếp cận với tiếng Anh đầy đủ. Trong điều kiện học tập khó khăn, cô nhen nhóm ước mơ trở thành cô giáo dạy ngoại ngữ. Và trong những ngày tháng ở giảng đường đại học, cô được thầy cô dạy ngôn ngữ mới, dạy cách mở rộng tầm nhìn, sống có trách nhiệm và mang những điều tốt đẹp được học đến với cộng đồng.

Cách đây 3 năm, sau khi tốt nghiệp loại giỏi, cô giáo trẻ đã lựa chọn trở về quê hương dạy học. Có những lúc, điều kiện dạy và học còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa thực sự đầy đủ, các hoạt động thực hành tiếng Anh cho học sinh cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy học sinh tự tin giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, đọc được đoạn hội thoại ngắn, cô giáo trẻ lại có thêm niềm vui, sự hứng khởi để gắn bó với nghề.