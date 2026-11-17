Hà Nội ra mắt hệ thống quản trị trường học số HanoiSchool tại 20 cơ sở giáo dục

Hà Nội ra mắt Hệ thống quản trị trường học số HanoiSchool, triển khai giai đoạn 1 tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, hướng tới thống nhất dữ liệu, giảm áp lực hành chính cho giáo viên và nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục.

Ngày 17/11/2026, tại trụ sở UBND phường Cửa Nam, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và UBND phường Cửa Nam tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống quản trị trường học số TP. Hà Nội (HanoiSchool).

Đây là giải pháp hướng tới xây dựng nền tảng quản trị giáo dục thống nhất, kết nối hoạt động quản lý nhà trường, dạy và học, bán trú và điều hành giáo dục trên môi trường số, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu giáo dục của Thủ đô.

Việc triển khai HanoiSchool là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch chuyển đổi số của thành phố Hà Nội năm 2026, góp phần đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành và giảm bớt các công việc hành chính trong nhà trường.

Theo định hướng của UBND TP. Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai giải pháp HanoiSchool; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức đưa hệ thống vào sử dụng tại các cơ sở giáo dục.

Điểm đáng chú ý của HanoiSchool là định hướng sử dụng thống nhất một nền tảng quản trị, thay vì duy trì nhiều phần mềm riêng lẻ phục vụ từng hoạt động trong nhà trường.

Theo đó, người dùng đăng nhập hệ thống thông qua tài khoản iHanoi. Mỗi học sinh được cấp một mã số hồ sơ học tập xuyên suốt, phục vụ quản lý và kết nối thông tin trong quá trình học tập.

Dữ liệu được cập nhật một lần, chia sẻ và khai thác theo phân quyền, qua đó hạn chế tình trạng nhập liệu trùng lặp giữa các bộ phận và phần mềm. Đây là một trong những giải pháp nhằm giảm khối lượng công việc hành chính, đồng thời nâng cao tính thống nhất và khả năng khai thác thông tin trong hoạt động giáo dục.

Đối với giáo viên, HanoiSchool tích hợp nhiều nghiệp vụ trên cùng một hệ thống, từ điểm danh, soạn bài, giao bài, chấm bài đến cập nhật kết quả học tập. Việc tập trung các hoạt động này trên một nền tảng được kỳ vọng giúp giáo viên giảm thời gian thực hiện các thao tác nhập liệu, tổng hợp thông tin và báo cáo.

Với phụ huynh, hệ thống tạo điều kiện theo dõi thông tin học tập, thực đơn và tình hình bán trú của học sinh. Một số thủ tục thường xuyên, như gửi đơn xin nghỉ học, cũng có thể được thực hiện thông qua thiết bị di động.

Ở cấp quản lý, HanoiSchool cung cấp dữ liệu tổng hợp, bảng điều hành và các công cụ hỗ trợ theo dõi tình hình hoạt động giáo dục. Thông tin được cập nhật trên hệ thống sẽ hỗ trợ nhà trường và cơ quan quản lý nắm bắt tình hình, phục vụ công tác điều hành và giảm thời gian thực hiện báo cáo định kỳ.

Việc xây dựng HanoiSchool được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phát triển từ Hệ thống HanoiCheck đã được Hà Nội triển khai từ năm học 2026 - 2027.

Trước đó, HanoiCheck tập trung quản lý các nội dung liên quan đến bữa ăn bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu của học sinh. Tuy nhiên, hoạt động quản trị nhà trường, tổ chức dạy và học vẫn được thực hiện trên nhiều phần mềm khác nhau, dẫn đến tình trạng dữ liệu phân tán, giáo viên phải thực hiện nhiều thao tác nhập liệu và tổng hợp báo cáo thủ công.

Để từng bước khắc phục những hạn chế này, HanoiSchool được xây dựng với bốn cấu phần chính, gồm quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu; quản trị nhà trường; quản lý hoạt động dạy và học; tích hợp dữ liệu và hệ thống bảng điều hành phục vụ công tác quản lý ở các cấp.

Việc tích hợp các cấu phần trên cùng một nền tảng được kỳ vọng tạo sự kết nối giữa hoạt động chuyên môn, công tác quản trị và điều hành giáo dục, đồng thời nâng cao khả năng khai thác, sử dụng dữ liệu trong toàn hệ thống.

Thí điểm tại 20 cơ sở giáo dục, dự kiến đánh giá trong tháng 12/2026

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của HanoiSchool được triển khai tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường trên địa bàn Hà Nội, bao gồm các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.

Các địa bàn tham gia gồm 6 phường Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát và 4 xã Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ, Hát Môn.

Trong giai đoạn đầu, Thành phố triển khai giải pháp theo hình thức POC (Proof of Concept), tức chứng minh tính khả thi. Đây là cơ sở để đánh giá hiệu quả vận hành, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các đơn vị sử dụng và tiếp tục hoàn thiện hệ thống trước khi xem xét triển khai trên diện rộng.

Một trong những yêu cầu quan trọng trong quá trình triển khai HanoiSchool là bảo đảm kế thừa các hệ thống và dữ liệu hiện có, duy trì tính liên tục trong hoạt động quản lý, dạy và học tại các nhà trường.

Việc đưa nền tảng mới vào sử dụng phải hạn chế phát sinh những thao tác không cần thiết, tránh tạo thêm áp lực công việc cho giáo viên. Đồng thời, hoạt động khai thác dữ liệu phải tuân thủ nguyên tắc phân quyền, bảo đảm an toàn thông tin và thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hệ thống cũng được định hướng phát triển theo kiến trúc mở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, tích hợp và mở rộng trong những giai đoạn tiếp theo. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm Thành phố chủ động trong quản lý, khai thác và vận hành hệ thống.

Theo kế hoạch, trong tháng 12/2026, Hà Nội dự kiến tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống, xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, đồng thời xem xét phương án mở rộng triển khai trên địa bàn Thành phố.

Việc đánh giá giai đoạn đầu có ý nghĩa quan trọng trong xác định khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế của nền tảng, đặc biệt là mức độ thuận tiện đối với giáo viên, phụ huynh, nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

Về lâu dài, HanoiSchool được định hướng trở thành nền tảng quản trị giáo dục thống nhất, góp phần hình thành hệ sinh thái dữ liệu giáo dục của Thủ đô. Khi các hoạt động quản lý, dạy học, bán trú và điều hành được kết nối, dữ liệu có thể được khai thác kịp thời hơn, hỗ trợ quá trình đổi mới phương thức quản trị và nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục.