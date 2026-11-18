Nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng tại Vĩnh Long

TPO - Số liệu giám sát những tuần gần đây cho thấy, dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh dại, viêm não mô cầu... đang diễn biến phức tạp và tăng mạnh tại tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, riêng bệnh tay chân miệng tăng tới 70% so cùng kỳ năm trước.

Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, qua số liệu giám sát dịch bệnh truyền nhiễm hằng tuần của Viện Pasteur (TPHCM) gần đây cho thấy, tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh đang có những diễn biến phức tạp.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận gần 7.300 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có gần 50 trường hợp nặng và 2 trường hợp tử vong. Với bệnh tay chân miệng, có hơn 7.200 ca mắc, tăng 70% so cùng kỳ.

Mới đây nhất, từ ngày 30/10 - 2/11, có 9 người dân ở ấp Phú Thành, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long bị một con chó vô chủ cắn. Sau đó con chó chết, kết quả xét nghiệm con chó bị mắc bệnh dại.

Thực hiện khám sức khỏe miễn phí toàn dân, Vĩnh Long đã đạt gần 100% dân số.

Trước thực trạng và nguy cơ bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh dại, não mô cầu... lây lan, nguy cơ dịch chồng dịch, Sở Y tế Vĩnh Long triển khai các biện pháp phòng chống.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Vĩnh Long được giao giám sát chặt chẽ tình hình các bệnh truyền nhiễm, phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng và xử lý triệt để 100% ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan.

Sở Y tế Vĩnh Long yêu cầu CDC phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y trong quản lý đàn chó, mèo, xử lý ổ dịch dại trên động vật.



Các cơ sở khám, chữa bệnh được giao tổ chức tốt việc phân luồng, khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Bố trí khu điều trị cách ly riêng đối với các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây nhiễm cao, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện... Các địa phương giám sát dịch bệnh tại hộ gia đình, nhóm trẻ, trường mầm non.