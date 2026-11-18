Hành trình chở che những đứa trẻ vùng khó

TPO - Có những yêu thương không bắt đầu từ điều lớn lao, mà từ một bữa cơm trưa đủ đầy, một món đồ dùng học tập hay sự quan tâm đúng lúc. Với cô Phan Thị Hồng Thắm, giáo viên Trường Mầm non số 1 Minh Hóa, làm giáo viên mầm non không đơn thuần là trao truyền kiến thức, mà còn là hành trình yêu thương, chở che và vun đắp những cơ hội tốt đẹp hơn cho mỗi đứa trẻ.

Ở nơi miền núi còn nhiều thiếu thốn, hành trình đến trường của những đứa trẻ đôi khi cần hơn cả sách vở, đồ chơi hay những bài học đầu đời, đó là một bàn tay sẵn sàng nắm lấy khi các em chông chênh. Cô Thắm đã chọn trở thành một bàn tay như thế.

Bằng tình yêu trẻ, sự kiên nhẫn và những sẻ chia âm thầm, cô đang góp phần làm cho tuổi thơ của học trò bớt đi những thiệt thòi. Bởi một người giáo viên tận tâm không chỉ đồng hành cùng trẻ trong những năm tháng đến lớp, mà còn có thể để lại trong các em niềm tin và hơi ấm theo suốt cuộc đời.

Sinh năm 1991, cô Thắm đã có hơn chục năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ. Trong hành trình ấy, có một câu chuyện về học trò mà cô nhớ mãi.

Năm học 2020 - 2021, lớp có một em nhỏ thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bố mẹ thường xuyên đau ốm, gia đình không đủ điều kiện để em được ăn bán trú tại trường.

Thương học trò, cô Thắm đã hỗ trợ tiền ăn trưa trong suốt học kỳ I, giúp em tiền học và đồ dùng cá nhân để có thể ở lại trường, sinh hoạt và học tập cùng các bạn.

Cô lý giải, học sinh ở vùng khó được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Theo quy định, tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non được chi trả gộp 2 lần trong một năm học. Tuy nhiên, gia đình của trẻ có hoàn cảnh khó khăn khi có tới 6 người con và bố đau ốm nên nhận tiền còn trang trải nhiều khoản.

“Con rất thích được đi học, vì được ăn đồ ăn ngon lắm cô ạ”, câu nói ngây thơ ấy trở thành ký ức không thể quên, nhắc cô về ý nghĩa của hành trình lặng lẽ yêu thương và chở che những đứa trẻ vùng khó. Nhìn thấy học trò vui vẻ, tự tin hơn mỗi ngày, được ăn những bữa ăn ngon tại trường cô càng cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa công việc mình đang làm. Cũng từ đó, cô giáo trẻ tiếp tục đồng hành, sẻ chia với nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác.

“Tôi nhận ra rằng, đôi khi chỉ một sự quan tâm nhỏ của giáo viên cũng có thể mang đến niềm vui, hy vọng và mở ra những cơ hội tốt đẹp hơn cho một đứa trẻ”, cô Thắm xúc động nói.

Cô Phan Thị Hồng Thắm, giáo viên Trường Mầm non số 1 Minh Hóa trong hoạt động giáo dục học sinh.

Áp lực vì sự an toàn của trẻ

Yêu trẻ, cô Thắm đến với nghề giáo viên mầm non bằng niềm tin rằng hạnh phúc giản dị nhất là mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của học trò.

Nhưng chỉ khi thực sự bước vào nghề, nhất là công tác tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, cô mới thấm thía những vất vả và hy sinh phía sau công việc tưởng chừng bình dị ấy.

Ngày làm việc của cô bắt đầu từ sáng sớm với việc đón trẻ, tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và bảo đảm an toàn cho các em. Khi trở về nhà lúc chiều muộn, cô vẫn tiếp tục chuẩn bị học liệu, đồ dùng và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn.

Áp lực công việc, điều kiện giảng dạy thiếu thốn, nỗi lo cân bằng giữa gia đình và nghề nghiệp, đôi khi cả những khác biệt trong cách nhìn nhận của phụ huynh khiến cô không tránh khỏi mệt mỏi. Thế nhưng, ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên và từng bước trưởng thành của học trò luôn tiếp thêm động lực để cô bền bỉ với nghề.

Cô từng lúng túng, lo lắng khi nhiều học sinh lần đầu đến lớp còn nhút nhát, thường xuyên khóc, khó hòa nhập với bạn bè, nhưng qua từng trải nghiệm, Thắm nhận ra không thể áp dụng một phương pháp giáo dục giống nhau cho tất cả trẻ.

“Tôi luôn nghĩ rằng, trước khi dạy trẻ những điều hay, người giáo viên cần trao cho trẻ cảm giác được yêu thương, tôn trọng và an toàn. Bởi khi có được niềm tin, các con sẽ tự tin mở lòng và sẵn sàng khám phá thế giới xung quanh”, cô nói.

Không phải lúc nào sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cũng thuận lợi. Có những phụ huynh chưa thực sự đồng thuận với phương pháp giáo dục của nhà trường do khác biệt về hoàn cảnh, quan điểm và cách chăm sóc con.

Thay vì áp đặt, cô Thắm chọn cách bình tĩnh lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cha mẹ học sinh, đồng thời giải thích ý nghĩa của từng hoạt động giáo dục. Cô cũng chú trọng tạo dựng niềm tin bằng sự tận tâm, trách nhiệm và những tiến bộ thực tế của trẻ.

Tự làm đồ chơi cho trẻ

Công tác tại địa bàn miền núi, nơi điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học còn hạn chế, cô Thắm tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có để làm đồ dùng, đồ chơi.

Cô đưa trò chơi dân gian, nét đẹp văn hóa quê hương và những tình huống gần gũi với cuộc sống vào hoạt động giáo dục. Qua đó, trẻ được học bằng trải nghiệm thực tế, phát triển khả năng khám phá, sáng tạo và các kỹ năng cần thiết.

Cô Thắm được vinh danh trong Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô".

Trong số những sáng kiến đã thực hiện, cô tâm đắc nhất với sáng kiến nâng cao kỹ năng tự bảo vệ an toàn bản thân cho trẻ mầm non. Cô đã xây dựng các trò chơi, tình huống giả định và hoạt động trải nghiệm giúp trẻ nhận diện nguy cơ mất an toàn, biết từ chối và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

“Dù điều kiện còn khó khăn, nếu người giáo viên thực sự tâm huyết và sáng tạo, vẫn có thể mang đến cho trẻ những bài học ý nghĩa. Bởi giáo dục không chỉ giúp trẻ biết thêm nhiều điều, mà còn giúp các con biết cách bảo vệ chính mình”, cô chia sẻ.

Sau nhiều năm bền bỉ nỗ lực và sáng tạo, cô Phan Thị Hồng Thắm giành được nhiều thành tích, danh hiệu. Trong đó, phải kể đến giải Nhất tại hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; được Bộ GD&ĐT bình xét danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2022. Năm 2026, cô tiếp tục được lựa chọn tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” và vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Với cô Thắm, sự ghi nhận là niềm vinh dự, đồng thời tiếp thêm động lực để cô và những giáo viên ở vùng khó tiếp tục bền bỉ với nghề, tận tâm vì học trò. Cô mong muốn có thêm cơ hội nâng cao chuyên môn, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến, đồng thời trẻ em vùng khó được quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn để phát triển toàn diện.

Không phải đứa trẻ nào cũng có một tuổi thơ đủ đầy, nhưng mỗi em đều xứng đáng được yêu thương và có cơ hội lớn lên trong sự an toàn, hạnh phúc. Cô Thắm hiểu rằng, những gì mình làm hôm nay có thể rất nhỏ bé, nhưng đôi khi lại mang ý nghĩa lớn lao đối với một đứa trẻ.

Và có lẽ, phần thưởng đẹp nhất của nghề giáo không nằm ở những danh hiệu được trao, mà chính là việc mỗi ngày có thêm một học trò vui vẻ đến trường, tự tin khám phá thế giới và tin rằng mình luôn có người yêu thương, đồng hành.