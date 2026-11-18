Hệ thống OK9-Lương Sơn TV lôi kéo hàng chục nghìn tài khoản tham gia cá cược, giao dịch 1.500 tỷ đồng/ tháng

TPO - Núp sau các buổi phát sóng bóng đá trái phép, hệ thống OK9-Lương Sơn TV lôi kéo hàng chục nghìn tài khoản tham gia cá cược. Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá đường dây, bắt giữ 16 đối tượng; số tiền giao dịch liên quan đến tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án về các hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, đồng thời khởi tố 16 bị can liên quan đến hệ thống OK9-Lương Sơn TV.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.

Đường dây bị phát hiện khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị rà soát hoạt động trên không gian mạng. Trinh sát nhận thấy một số trang phát bóng đá trực tuyến thu hút lượng người theo dõi tăng mạnh vào các giải đấu lớn. Xen giữa diễn biến trận đấu, bình luận viên thường xuyên giới thiệu nhà cái OK9, hướng dẫn khán giả mở tài khoản cá cược.

Từ những dấu hiệu này, công an xác định Lương Sơn TV gắn với hệ thống đánh bạc OK9, thuộc mạng lưới OKVIP. Tổ chức này do các đối tượng nước ngoài cầm đầu, từng hoạt động tại Campuchia và tuyển người Việt Nam tham gia vận hành.

Theo kết quả xác minh, nhóm này dùng thiết bị chuyên dụng lấy tín hiệu trận đấu từ các đơn vị nắm bản quyền rồi phát lại trái phép. Các buổi bình luận trở thành kênh quảng bá, dẫn người xem sang hệ thống cá cược.

Công an tỉnh Quảng Trị xác lập chuyên án, giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và công an nhiều địa phương đấu tranh.

Lần ra người điều hành sau những biệt danh

Quá trình điều tra gặp trở ngại bởi nhân sự đường dây làm việc phân tán, chủ yếu giao tiếp qua mạng. Nhiều người chỉ biết biệt danh của nhau, ít gặp mặt và không nắm danh tính thật của các thành viên khác.

Các nhóm quản lý, bình luận viên, chăm sóc khách hàng được giao từng phần việc riêng. Để tránh bị phát hiện, họ sử dụng mạng riêng ảo VPN, phần mềm bảo mật, nhóm kín và công cụ điều hành trực tuyến. Hệ thống còn có chương trình tự xóa dữ liệu khi xuất hiện nguy cơ bị truy tìm.

Trinh sát bắt đầu từ hai biệt danh KEVILL và NAMBO, lần lượt phụ trách bình luận và chăm sóc khách hàng. Qua các đầu mối liên lạc, ban chuyên án tiếp tục xác định LEXUS là tổ trưởng, còn OBANK giữ vai trò quản lý cấp cao tại Việt Nam.

Danh tính OBANK sau đó được làm rõ là Tô Đức Thiên (SN 1997, trú tỉnh Quảng Ninh). LEXUS là Nguyễn Lê Mạnh; KEVILL là Nguyễn Duy Minh; NAMBO là Nguyễn Nhật Minh.

Theo cơ quan công an, việc chia nhỏ thông tin và điều hành từ xa khiến quá trình xác định vai trò, thu thập chứng cứ phải thực hiện qua từng mắt xích.

Bắt bình luận viên khi đang phát trận đấu World Cup

Sau khi xác minh nơi ở, nhân thân và nhiệm vụ của 16 người liên quan, ban chuyên án triển khai các tổ công tác tại nhiều địa phương, đồng loạt bắt giữ những mắt xích chủ chốt.

Trong đó, Nguyễn Duy Minh bị bắt quả tang lúc đang bình luận trái phép một trận đấu thuộc World Cup 2026. Một số người khác cũng bị bắt khi đang thực hiện phần việc trong hệ thống.

Kết quả điều tra xác định Thiên trực tiếp điều hành hoạt động tại Việt Nam. Các tổ trưởng xếp lịch, quản lý nhân viên; bình luận viên phát sóng và quảng bá cá cược; bộ phận chăm sóc khách hàng hướng dẫn đăng ký, nạp tiền, đặt cược.

Đến khi bị triệt phá, hệ thống ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản người chơi. Cơ quan điều tra ước tính giao dịch liên quan đến tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép vượt 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Các bị can đang bị điều tra, xử lý theo quy định.