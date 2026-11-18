Xử phạt đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy chậm trước đầu ô tô

TPO - Một đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy chậm trước đầu xe ô tô gây cản trở giao thông bị lực lượng CSGT Hà Nội lập biên bản xử phạt.

Ngày 18/11, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi tốc độ thấp gây cản trở giao thông trên đường Nhị Châu, xã Ngọc Hồi, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 14 xác minh, làm rõ.

Hình ảnh hai người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tại cơ quan công an, anh V.V.H (SN 1996, trú tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội), người điều khiển xe máy BKS 29AX-04108, xác nhận các hành vi vi phạm gồm: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy tốc độ thấp nhưng không đi bên phải phần đường xe chạy, gây cản trở giao thông; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Người ngồi trên xe là chị H.D.D (SN 1990) cũng được xác định có hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Clip ghi lại sự việc.

Với các lỗi vi phạm trên, Đội CSGT đường bộ số 14 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh V.V.H với tổng mức phạt 2 triệu đồng; đồng thời ra quyết định xử phạt chị H.D.D số tiền 500.000 đồng về hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy cần chấp hành nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, bảo đảm không gây cản trở giao thông. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.