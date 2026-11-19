Giáo dục cá nhân hóa tại VUS: Khi mỗi giờ học được thiết kế bằng sự tận tâm

Không có công thức chung nào cho việc học ngoại ngữ, bởi mỗi học viên đều có nhịp điệu phát triển riêng. Suốt gần 30 năm qua, VUS luôn lấy người học làm trung tâm và là kim chỉ nam cho giáo dục cá nhân hóa. Đằng sau mỗi bước tiến vững vàng của học viên luôn là sự đồng hành tận tâm và đúng hướng của đội ngũ thầy cô.

Từ quy chuẩn chuyên môn đến sự thấu hiểu trong từng giờ học

Tại VUS, đội ngũ hơn 2.700 giáo viên Việt Nam, nước ngoài và trợ giảng đều trải qua quy trình tuyển chọn khắt khe và thường xuyên tham gia các chương trình huấn luyện nâng cao năng lực định kỳ. Riêng với giáo viên đứng lớp, thầy cô không chỉ đạt các chứng chỉ giảng dạy quốc tế uy tín (TESOL, CELTA, TEFL...) mà còn liên tục cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy mới qua các buổi hội thảo chuyên sâu hợp tác cùng các nhà xuất bản hàng đầu thế giới (Oxford University Press, Cambridge, National Geographic Learning...), các khóa đào tạo nội bộ và chuỗi hội thảo trực tuyến trên thư viện số V-Compass do VUS phát triển.

Tính đến tháng 11/2026, VUS đã ghi nhận những con số ấn tượng trong công tác nâng cao năng lực giảng dạy: 1.190 giờ đào tạo chuyên môn, 845 buổi hội thảo và 841 phiên đào tạo nội bộ bao phủ hơn 337 chủ đề đa dạng.

Thế nhưng, chuẩn mực chuyên môn cao mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ làm nên dấu ấn của giáo viên VUS chính là sự nhạy bén, khả năng quan sát và thấu hiểu tâm lý của từng học viên.

Chất lượng giáo viên VUS được nâng cao liên tục qua các khóa đào tạo chuyên môn diễn ra định kỳ

Khi mỗi bài học được thiết kế theo năng lực học viên

Mỗi học viên khi bước vào lớp học tiếng Anh đều có tốc độ tiếp thu khác nhau. Có em phản xạ rất nhanh nhưng lại lúng túng với các bài thi ngữ pháp. Có em giỏi đọc, viết nhưng lại khép mình, sợ phát biểu trước đám đông.

Nếu áp đặt một cách dạy rập khuôn hay ép tất cả học viên chạy theo một tiến độ chung, các em rất dễ rơi vào áp lực và bị bỏ lại phía sau.

Cô Trịnh Gia Huệ (Giáo viên VUS Nguyễn Khắc Viện) chia sẻ về phương châm giảng dạy của mình: "Trong một lớp học đa trình độ, sự khác biệt của các em không phải là khó khăn, mà là một cơ hội. Tôi giữ nguyên mục tiêu học tập chung cho cả lớp, nhưng trao cho mỗi học viên những sự hỗ trợ khác nhau. Em cần gợi ý ban đầu sẽ nhận được từ khóa hỗ trợ; em hoàn thành nhanh hơn sẽ được thử thách mở rộng vốn từ và phát triển câu sâu hơn. Tôi muốn mọi học viên bước ra khỏi lớp đều tự tin: 'Mình làm được!', không phải vì bài tập quá dễ mà vì bài học được thiết kế vừa vặn với năng lực của chính các em."

Chính sự quan sát ấy đã tạo nên những bước tiến vượt bậc. Chị Cao Thu Quỳnh - Phụ huynh bạn Xuân Trúc đạt IELTS 8.0 sau 3,5 tháng luyện cấp tốc, xúc động nhớ lại: "Thầy cô VUS theo sát con dữ lắm! Học ở đây tôi hoàn toàn an tâm vì giáo viên thường xuyên gửi thêm tài liệu cho học viên tự ôn, hướng dẫn con rèn luyện trên ứng dụng OVI. Sự chăm chút tỉ mỉ của thầy cô chính là điểm tựa lớn nhất cho thành công của con hôm nay."

Chị Cao Thu Quỳnh - Phụ huynh học viên Xuân Trúc đạt 8.0 IELTS tại VUS chia sẻ trong một buổi phỏng vấn

Sự thấu hiểu ấy đã được đáp lại bằng những tình cảm chân thành từ chính các học viên, được thể hiện rõ nét qua hoạt động “To My Favorite Teachers” nhân mùa tri ân tháng 11 này. Đôi khi, đó chỉ là lời cảm ơn cho những lần thầy cô động viên con học tiếng Anh, hay là bức tranh Godzilla và hình vẽ hai vợ chồng thầy giáo do chính học viên nắn nót vẽ tặng. Những món quà ấy là phần thưởng vô giá, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho đội ngũ thầy cô VUS trong sự nghiệp trồng người.

Đêm tiệc Tri ân: Tôn vinh những người đồng hành thấu hiểu

Chính những câu chuyện thấu hiểu thầm lặng diễn ra mỗi ngày trong lớp học đã trở thành cảm hứng cho đêm tiệc Tri ân Giáo viên vào tối 15/11 vừa qua. Sự kiện được VUS tổ chức trang trọng với sự tham gia của gần 800 giáo viên trên toàn hệ thống cùng đại diện Ban Giám đốc nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đêm tiệc không chỉ là dịp vinh danh những cá nhân giáo viên xuất sắc mà còn là lời khẳng định về giá trị cốt lõi mà VUS luôn giữ vững: Đằng sau sự thành công của hàng triệu học viên không chỉ là một hệ thống đào tạo chuẩn quốc tế, mà là cả một tập thể thầy cô luôn sẵn sàng lắng nghe, quan sát và đồng hành cùng từng học viên.

Đêm tiệc tri ân là lời cảm ơn sâu sắc VUS gửi tới hàng ngàn giáo viên và trợ giảng trên toàn hệ thống

Học ngoại ngữ là một hành trình dài hạn cần sự bền bỉ. Đứng trước mỗi rào cản của học viên, đội ngũ giáo viên VUS luôn chọn cách kiên nhẫn quan sát và đồng hành đúng lúc.

Nhìn lại mùa Tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, VUS một lần nữa khẳng định cam kết lấy tính cá nhân hóa làm trọng tâm và đưa sự thấu hiểu vào giáo dục ngôn ngữ. Bởi VUS tin rằng: Khi thầy cô "Hiểu từng hành trình", mỗi học viên chắc chắn sẽ "Vững từng bước tiến" để vươn ra thế giới.