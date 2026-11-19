Làm rõ vụ người cất giữ nhiều trang phục, giấy tờ của lực lượng công an

TPO - Qua kiểm tra cư trú tại một nhà dân ở Tây Ninh, công an phát hiện người đàn ông cất giữ quân phục, quân hàm thượng úy, còng số 8 và nhiều giấy tờ liên quan.

Ngày 19/11, Công an xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc một người cất giấu nhiều trang phục, công cụ và giấy tờ liên quan đến lực lượng Công an nhân dân.

Công an Tây Ninh phát hiện người cất giấu nhiều đồ vật mang dấu hiệu ngành công an

Trước đó, trong quá trình kiểm tra cư trú tại nhà bà T.S. (SN 1975, ngụ ấp Phước Đông, xã Tân Lân), lực lượng công an phát hiện T.M.C. (SN 1999, quê Đồng Nai) mang theo nhiều đồ vật có liên quan đến lực lượng Công an nhân dân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tang vật gồm một quần, một áo ngắn tay và một áo dài tay mang trang phục công an nhân dân; một bộ quân hàm cấp thượng úy, một bộ ve hàm; hai băng đỏ đeo tay có dòng chữ “kiểm tra điều lệnh CAND” và “trực ban”.

Ngoài ra, người này còn mang theo một mũ kê-pi cảnh sát gắn huy hiệu Công an nhân dân, một bộ đàm, một khóa còng số 8 có ký hiệu KC và dòng chữ “Bộ Công an”, cùng một giấy chứng minh phòng, chống tội phạm.

Công an xã Tân Lân đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và mời T.M.C. về trụ sở để làm việc, xác minh nguồn gốc số đồ vật trên và làm rõ mục đích cất giữ.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, giấy tờ và công cụ chuyên dụng của lực lượng Công an nhân dân.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.