TPO - Một tàu chở dầu bốc cháy sau hai lần bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz, cách bờ biển Oman khoảng 7 hải lý. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết thủy thủ đoàn hiện chưa rõ tung tích, trong khi Iran tuyên bố hai tàu khác cũng trúng thủy lôi và bốc cháy tại khu vực này.