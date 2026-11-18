TPO - Mặc đồ bệnh nhân, gắn dây truyền dịch để chụp ảnh, hướng dẫn khai ho ra máu, thậm chí tráo mẫu xét nghiệm, là cách bác sĩ Viện Phổi Hà Nội giúp cả trăm phạm nhân có bệnh án để hoãn đi tù.
TPO - Ông Lê Thanh Thản bị xét xử vì xây dựng trái phép, quảng cáo gian dối tại dự án CT6 Kiến Hưng, khiến 519 khách hàng mua nhà nhưng suốt 13 năm không được công nhận quyền sở hữu.
TPO - Nhà sáng lập Nvidia thừa nhận mắc sai lầm nghiêm trọng trong đời tư, cam kết hợp tác điều tra và để ngỏ khả năng trở lại ghế CEO, dù HĐQT không có ý định đưa ông trở lại.
TPO - 125 căn hộ tại khối đế ba tòa chung cư CT6 Kiến Hưng phải di dời, 10 nhà thấp tầng thuộc diện phá dỡ để hoàn trả đường giao thông, xây trường mầm non. Đây là dự án đầu tiên trong 12 công trình liên quan Tập đoàn Mường Thanh được Hà Nội phê duyệt phương án xử lý cụ thể.
TPO - Sáng 18/11, lớp mù trắng đục bao phủ nhiều khu vực Hà Nội, kéo dài đến gần trưa khiến tầm nhìn bị hạn chế. Hàng loạt tòa nhà cao tầng mờ nhòe, thậm chí gần như biến mất giữa ban ngày.
TPO - Khu đô thị Thanh Hà với hàng chục tòa chung cư, biệt thự, nhà liền kề và nhiều khu đất chưa hoàn thiện đang được tính đến trong phương án dự kiến bố trí chỗ ở cho người dân phải di dời khỏi các dự án sai phạm của Mường Thanh tại Hà Nội.
TPO - Một tàu chở dầu bốc cháy sau hai lần bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz, cách bờ biển Oman khoảng 7 hải lý. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết thủy thủ đoàn hiện chưa rõ tung tích, trong khi Iran tuyên bố hai tàu khác cũng trúng thủy lôi và bốc cháy tại khu vực này.
TPO - Nguyễn Đình Bắc đi bóng rồi dứt điểm từ khoảng 25 m mở tỷ số ở phút 20, nhưng tuyển Việt Nam thủng lưới hai bàn ở các phút 86 và 88, thua Kyrgyzstan 1-2 trong trận quyết định ngôi vô địch Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường tối 17/11.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Thủ đô Hà Nội có biến động nhanh trong ngày do ảnh hưởng không khí lạnh tràn về. Mưa dông dự kiến xuất hiện rải rác từ chiều và đêm kéo nền nhiệt hạ dần.
TPO - Đôi rồng thời Lý dài 70 m, cao khoảng 10 m đang được lắp đặt bên Hồ Hoàn Kiếm, trở thành điểm nhấn cho sân khấu khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam diễn ra sáng 24/11.
TPO - Lễ cung rước bảo vật quốc gia - Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn là sự kiện văn hoá, tâm linh đặc biệt, là dịp để người dân và du khách thành kính chiêm bái, hướng về những giá trị tốt đẹp của Phật giáo.
TPO - Lớp bọt trắng dày đặc tiếp tục bao phủ một đoạn sông Yamuna gần khu vực Kalindi Kunj, thủ đô New Delhi (Ấn Độ), đúng dịp lễ Chhath Puja năm 2026. Hiện tượng này làm dấy lên lo ngại về tình trạng ô nhiễm nguồn nước và những nguy cơ sức khỏe đối với người dân tiếp xúc với dòng sông.
TPO - Ông Lê Thanh Thản, người được biết đến với biệt danh “đại gia điếu cày”, sắp hầu tòa trong vụ án liên quan 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ, với số tiền thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.
TPO - Nhận được sự ủng hộ của hơn 190.000 người ký kiến nghị trong đó có Tổng thống Donald Trump, tỷ phú Elon Musk nhưng Jensen Huang hiện chưa có cơ hội trở lại vị trí CEO Nvidia khi Hội đồng quản trị tập trung vào cuộc điều tra liên quan đến ông.
TPO - Giữa nhịp sống tấp nập của phố cổ Hà Nội, Tuần lễ Di sản Văn hóa Trà Việt 2026 tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, phường Hoàn Kiếm đang trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo giới trẻ Việt Nam và du khách quốc tế đến khám phá, thưởng trà và chạm vào nếp sống thanh tao của người Tràng An xưa.
TPO - Hai vòi rồng khổng lồ bất ngờ hình thành trên vịnh San Francisco (Mỹ) vào chiều 16/11, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ lốc xoáy nếu hiện tượng này di chuyển vào đất liền.
TPO - Một ngày đẹp trời, nhà bảo tồn Chu Xuân Cảnh (quản lý dự án bảo tồn voọc mũi hếch, thuộc Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế - FFI) rủ tôi đi chụp ảnh 'những cô nàng ăn hoa nghiến thơm' trên đỉnh núi Khau Ca, thuộc VQG Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Lái xe gần chục tiếng đồng hồ từ Hà Nội, đi bộ thêm 4 tiếng vượt rừng, núi đá, lội qua nhiều con suối nước lạnh nữa mới tới được khu nhà sàn nhỏ của đội bảo vệ voọc mũi hếch thuộc xã Tùng Bá.