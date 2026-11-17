TPO - Giữa nhịp sống tấp nập của phố cổ Hà Nội, Tuần lễ Di sản Văn hóa Trà Việt 2026 tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, phường Hoàn Kiếm đang trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo giới trẻ Việt Nam và du khách quốc tế đến khám phá, thưởng trà và chạm vào nếp sống thanh tao của người Tràng An xưa.
TPO - Hai vòi rồng khổng lồ bất ngờ hình thành trên vịnh San Francisco (Mỹ) vào chiều 16/11, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ lốc xoáy nếu hiện tượng này di chuyển vào đất liền.
TPO - Không có sàn nào hứa lãi đều mà không có người thua. Đường dây lừa đảo của Mr Pips với 188 bị cáo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân. Hơn 5.200 tỷ đồng tài sản bị cơ quan chức năng thu giữ, phong toả cho thấy khi lợi nhuận quá dễ, rất có thể bạn chính là lợi nhuận của người khác.
TPO - Một ngày đẹp trời, nhà bảo tồn Chu Xuân Cảnh (quản lý dự án bảo tồn voọc mũi hếch, thuộc Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế - FFI) rủ tôi đi chụp ảnh 'những cô nàng ăn hoa nghiến thơm' trên đỉnh núi Khau Ca, thuộc VQG Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Lái xe gần chục tiếng đồng hồ từ Hà Nội, đi bộ thêm 4 tiếng vượt rừng, núi đá, lội qua nhiều con suối nước lạnh nữa mới tới được khu nhà sàn nhỏ của đội bảo vệ voọc mũi hếch thuộc xã Tùng Bá.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tại khu vực Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì hửng nắng trong thời gian ngắn. Ngay sau đó đợt không khí lạnh mạnh gây mưa tràn về tác động trực tiếp tới khu vực, mưa rải rác xuất hiện trở lại
TPO - Với chiều dài gần 200m và green dài gần 40m cùng địa hình phức tạp, hố số 8 là thử thách lớn cho các golfer khi đến với Vinpearl Golf Léman.
TPO - Ngày 3/11/2026, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000) đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thay thế quyết định cũ năm 2022.
TPO - Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian triển lãm ngoài trời, nơi 10 nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm điêu khắc, hội họa và sắp đặt, thu hút người dân, du khách khám phá.
TPO - Sau hơn một tuần nghị án, chiều 16/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tổng hình phạt tù chung thân. Trong khi đó, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) lĩnh án 10 năm tù về tội “Rửa tiền” trong vụ án lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng.
TPO - Chiến dịch kêu gọi khôi phục chức CEO cho Jensen Huang thu hút hơn 168.000 chữ ký, trong khi hai cổ đông lớn của Nvidia cũng đề nghị hội đồng quản trị thận trọng trước khi lựa chọn lãnh đạo mới.
TPO - Máy bay vận tải không người lái W5000 của Trung Quốc thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại thành phố Ordos, Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc nước này hôm 15/11. Được giới thiệu là máy bay vận tải không người lái lớn nhất thế giới, máy bay có khả năng chuyên chở tối đa 5 tấn hàng hóa và tầm bay lên tới 2.600 km.
TPO - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm mong muốn cơ quan ngôn luận của tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục sáng tạo, vượt qua sự cạnh tranh gay gắt từ công nghệ để hoàn thành sứ mệnh tiên phong trên mặt trận thông tin, trong buổi thăm và chúc mừng dịp kỷ niệm 73 năm ngày Báo Tiền Phong ra số báo đầu tiên (16/11/1953 – 16/11/2026).
TPO - Trong một thập kỷ, Tiền Phong Golf Championship đã góp phần đưa nhiều golfer trẻ đến với những sân chơi lớn hơn, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho các chương trình vì thế hệ trẻ. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, cho biết, thông qua giải đấu và các hoạt động huy động khác, hàng chục tỷ đồng đã được đóng góp cho các hoạt động thiết thực của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.
TPO - Ngày 16/11, Công an TP HCM cho biết Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP HCM đã giải cứu an toàn 9 người mắc kẹt bên trong thang máy tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Tri Phương.
TPO - Đang định phát bóng cho đồng đội, thủ môn Ezequiel Bacher bất ngờ để bóng tuột tay rồi lăn vào lưới nhà ở phút thứ 3. Comunicaciones thua Arsenal 2-3 ở lượt đi tứ kết play-off Primera B. Đây cũng không phải lần đầu đội bóng này dính một bàn thua kiểu như vậy.
TPO - Những hình ảnh vừa được công bố đã ghi lại nhiều cử chỉ gần gũi giữa Jensen Huang và nữ doanh nhân Alice Huang tại các sự kiện, nhà hàng ở Singapore và Đài Loan, trong giai đoạn 2023-2025.
TPO - Tối 14/11, Tiền Phong Golf Championship 2026 chính thức khép lại mùa giải thứ 10 bằng Gala trao giải và chương trình kỷ niệm 10 năm hình thành, phát triển. Sự kiện đánh dấu chặng đường một thập kỷ của giải đấu, đồng thời mở ra hành trình mới với mục tiêu lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng golf và tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các tài năng trẻ Việt Nam.