TPO - Trong một thập kỷ, Tiền Phong Golf Championship đã góp phần đưa nhiều golfer trẻ đến với những sân chơi lớn hơn, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho các chương trình vì thế hệ trẻ. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, cho biết, thông qua giải đấu và các hoạt động huy động khác, hàng chục tỷ đồng đã được đóng góp cho các hoạt động thiết thực của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.