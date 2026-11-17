TPO - Lễ cung rước bảo vật quốc gia - Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn là sự kiện văn hoá, tâm linh đặc biệt, là dịp để người dân và du khách thành kính chiêm bái, hướng về những giá trị tốt đẹp của Phật giáo.
TPO - Những ngày qua, tạo hình đôi rồng trên sân khấu khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội nhận những ý kiến đa chiều trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của đạo diễn Hoàng Công Cường, thiết kế sử dụng mẫu rồng thời Lý, gắn với dấu mốc định đô Thăng Long năm 1010. Sân khấu là hạng mục lắp đặt tạm thời, sẽ tháo dỡ sau sự kiện.
Gần 1.500 nghệ nhân, liền anh, liền chị từ 49 làng Quan họ gốc cùng hội tụ tại Liên hoan lần thứ I, mang đến không gian trình diễn những làn điệu Quan họ cổ, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Bắc Ninh.
TPO - Sau vụ Hoàng Mèo, Tấn Bo bị khởi tố liên quan phim ca nhạc "Huy Bến xe", một số khán giả đặt câu hỏi liệu đóng vai giang hồ, tham gia cảnh đánh nhau có thể bị bắt. Theo giới chuyên gia, cần phân biệt việc xây dựng nhân vật trong tác phẩm với việc dùng phim để khuếch trương hình ảnh “giang hồ mạng”.
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đưa nghề làm nước mắm truyền thống Phan Thiết vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
TPO - Giữa nhịp sống tấp nập của phố cổ Hà Nội, Tuần lễ Di sản Văn hóa Trà Việt 2026 tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, phường Hoàn Kiếm đang trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo giới trẻ Việt Nam và du khách quốc tế đến khám phá, thưởng trà và chạm vào nếp sống thanh tao của người Tràng An xưa.
TPO - Sáng 17/11, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã bầu PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
TPO - Hàng nghìn người dân và du khách thập phương đổ về đền ông Hoàng Mười (xã Hưng Nguyên, Nghệ An) dâng hương, sắm lễ, cầu bình an, may mắn.
TPO - Với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" đặt ra yêu cầu cao về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn. Trước tình trạng xuất hiện thông tin rao bán vé mời trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng trước các lời mời chào mua vé, tránh bị lợi dụng, lừa đảo.
TPO - Trong ngày Báo Tiền Phong kỷ niệm 73 năm ra số báo đầu tiên, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu và các đại sứ mang cây hạnh phúc trở lại tòa soạn, thực hiện lời hẹn từ trước vòng chung khảo. Gọi Tiền Phong là “ngôi nhà thứ hai”, các người đẹp mong đồng hành trong những hoạt động vì cộng đồng.
TPO - Chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tối 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh. Toàn bộ vé tham dự được phát miễn phí.
TPO - Tấn Bo, Hoàng Mèo bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc "Huy Bến xe", đưa chuyện nghệ sĩ tham gia sản phẩm có “giang hồ mạng” trở lại tâm điểm. Nhiều nhà giáo dục lo ngại rằng những màn thanh toán, trả thù được tô vẽ thành hành động trượng nghĩa có thể khiến người trẻ ngộ nhận về bạo lực.
Có những câu hỏi đi qua tuổi thơ nhẹ như một cánh bướm chạm vào ô cửa. Người hỏi chẳng đợi lâu, người nghe cũng chẳng nhớ nhiều; một thoáng tò mò khép lại, ngày tháng lại tiếp tục trôi, tưởng như chẳng có gì bị bỏ quên.
TPO - Nhiếp ảnh gia Pinu Rahman vừa giành giải cao nhất tại cuộc thi HIPA với bức ảnh ghi lại nghị lực vượt qua thảm họa của một gia đình ở Bangladesh.
TPO - Vụ khởi tố những người tham gia phim ca nhạc “Huy Bến xe” đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nghệ sĩ khi nhận vai và tham gia sản xuất. Luật sư cho rằng việc xác định trách nhiệm phải dựa trên hành vi, nhận thức và vai trò thực tế của từng người.
TPO - Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian triển lãm ngoài trời, nơi 10 nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm điêu khắc, hội họa và sắp đặt, thu hút người dân, du khách khám phá.
TPO - Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" tiết lộ bối cảnh được quay đến 90% trong Đại Nội Huế. Đoàn phim nỗ lực làm sống lại đời sống của hoàng cung giai đoạn 1930-1945 một cách chân thực nhất.