Lý giải tạo hình đôi rồng bên Hồ Gươm: Nguyên mẫu rồng thời Lý, không phải cá sấu, bạch tuộc

TPO - Những ngày qua, tạo hình đôi rồng trên sân khấu khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội nhận những ý kiến đa chiều trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của đạo diễn Hoàng Công Cường, thiết kế sử dụng mẫu rồng thời Lý, gắn với dấu mốc định đô Thăng Long năm 1010. Sân khấu là hạng mục lắp đặt tạm thời, sẽ tháo dỡ sau sự kiện.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra từ 21 - 24/11, tập trung tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và các khu vực lân cận. Sân khấu chính được đặt tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Cùng với lễ khai mạc, chương trình có diễu hành di sản, biểu diễn nghệ thuật và các không gian trải nghiệm văn hóa.

Đôi rồng được tạo hình theo mẫu rồng thời Lý

Trong họp báo về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra chiều 17/11, trao đổi về thiết kế sân khấu, đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết hình tượng chủ đạo là lưỡng long chầu nguyệt, với hai con rồng hướng về biểu trưng ánh sáng văn hóa ở vị trí trung tâm.

Tạo hình lấy cảm hứng từ rồng thời Lý, gắn với sự kiện Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010.

Đôi rồng khổng lồ đang được bố trí ngay phía trước vỉa hè sát Hồ Gươm, đối diện tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Đạo diễn Hoàng Công Cường bác bỏ những bình luận trên mạng xã hội so sánh tạo hình rồng với bạch tuộc hoặc cá sấu. Theo chia sẻ của đạo diễn, thiết kế tuân thủ mẫu hoa văn rồng thời Lý từng được các nhà sử học thẩm định trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long và lễ khai mạc SEA Games 31.

Về bố cục, đạo diễn giải thích đôi rồng chầu về biểu trưng trung tâm nằm trong ý tưởng kết nối Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu, Hồ Gươm và Tháp Rùa. Cách sắp đặt hướng đến sự liên hệ giữa sân khấu với những địa điểm lịch sử, văn hóa xung quanh, đồng thời tôn vinh không gian Hồ Gươm.

Lớp bối cảnh phía sau sân khấu còn phục vụ yêu cầu kỹ thuật. Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, chương trình có khoảng 3.000 diễn viên cần không gian thay trang phục, tập kết và di chuyển. Việc dựng bối cảnh vì thế phải tính đến cả phần trình diễn trước khán giả lẫn hoạt động hậu trường.

Đạo diễn Hoàng Công Cường nhấn mạnh đây là sân khấu phục vụ sự kiện, được lắp đặt tạm thời và sẽ tháo dỡ ngay khi chương trình kết thúc.

Đạo diễn Hoàng Công Cường.

Bên cạnh sân khấu chính, tuyến diễu hành dài 1,7 km quanh Hồ Gươm được thiết kế để người dân, du khách có thể quan sát các khối nghệ nhân ở nhiều vị trí.

Định hướng nghệ thuật của chương trình là đưa di sản, nghệ thuật dân gian và sản phẩm làng nghề vào đời sống, tạo cơ hội để công chúng gặp gỡ, tương tác với những người đang thực hành, gìn giữ các giá trị ấy.

Khoảng 2.300 nghệ nhân diễu hành

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết chuỗi hoạt động được tổ chức trên cơ sở Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình hành động số 08 của Thành ủy và kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết chương trình diễu hành di sản quy tụ khoảng 2.300 nghệ nhân đến từ 48 xã, phường.

Theo ông Tài, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức. Sự kiện hướng tới việc tôn vinh di sản, đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, thực hành và thụ hưởng văn hóa trong không gian cộng đồng.

Sáng 21/11, lễ dâng hương bắt đầu lúc 7h tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Lễ khai mạc và trình diễn di sản diễn ra từ 7h30 - 9h30, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Số đại biểu và khách mời dự kiến khoảng 3.000 - 3.500 người. Riêng chương trình diễu hành di sản có 18 khối, quy tụ khoảng 2.300 nghệ nhân đến từ 48 xã, phường.

Mở đầu chương trình là đại cảnh Trống hội Thăng Long, tiếp nối qua ba chương mang tên Từ thuở Thăng Long, Hà Nội - Thành phố hoa và Thủ đô hội nhập. Nội dung giới thiệu các nghi lễ gắn với tín ngưỡng thờ Tứ bất tử gồm Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Các khối diễu hành còn giới thiệu ca trù, hát xẩm, chèo tàu, múa bồng, cồng chiêng Mường, kéo co ngồi cùng những nghề truyền thống như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá, tranh Hàng Trống.

Trong hai ngày 21 và 22/11, các nhà hát trực thuộc thành phố tham gia biểu diễn tại ba sân khấu quanh hồ, gồm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay. Chương trình được bố trí vào các khung giờ sáng, chiều, tối, kết hợp tiểu phẩm, trích đoạn với giao lưu, trải nghiệm.

Nhiều di sản văn hoá phi vật thể, điệu múa cổ sẽ được trình diễn trong hoạt động diễu hành.

Năm không gian trải nghiệm văn hóa được duy trì từ 21 - 24/11. Trong đó, khu vực quảng trường phía Đông có 32 gian hàng giới thiệu làng nghề, phố nghề, kết hợp biểu diễn múa rối nước.

Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ; địa điểm 93 Đinh Tiên Hoàng tổ chức triển lãm nghệ thuật kết hợp công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường.

Ngoài ra, triển lãm Hà Nội tinh hoa hội tụ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Hùng Vương. Không gian Hà Nội - Thành phố Hòa bình và Sáng tạo đặt tại số 47 Hàng Dầu. Tối 24/11 có chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động hưởng ứng tại cơ sở diễn ra từ 14 đến 24/11 trên địa bàn 126 xã, phường và tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, kết hợp văn hóa, nghệ thuật, thể thao với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.