TPHCM bắn pháo hoa tại 3 điểm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

TPO - Người dân TPHCM sẽ được thưởng thức pháo hoa trong 15 phút tại ba địa điểm vào tối 24/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Dịp này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ một ngày.

UBND TPHCM vừa chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao. Chương trình diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 24/11 tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố.

Các điểm bắn pháo hoa, gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Trong đó, điểm đầu hầm sông Sài Gòn được bố trí 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả tầm thấp. Với hai điểm bắn còn lại, mỗi điểm có 420 quả pháo tầm cao, 80 quả tầm thấp.

TPHCM bắn pháo hoa tại 3 điểm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Bộ Tư lệnh TPHCM được giao chủ trì xây dựng kế hoạch, liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 thuộc Bộ Quốc phòng để đặt mua đạn pháo hoa nổ. Đơn vị đồng thời phối hợp với các địa phương và lực lượng liên quan bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, lắp đặt và tổ chức bắn.

Để bảo đảm an toàn, từ 20h30 đến 21h30 ngày 24/11, tàu thuyền phải tạm dừng hoạt động tại khu vực sông quanh các điểm bắn. Lực lượng biên phòng phối hợp Công an TPHCM tuần tra tại những khu vực này.

Công an TPHCM bố trí lực lượng tại các giao lộ trên tuyến đường vận chuyển pháo hoa và xung quanh các điểm bắn, đồng thời chuẩn bị lực lượng chữa cháy. Riêng tại đầu hầm sông Sài Gòn, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phối hợp bảo đảm đường đưa thiết bị, đạn pháo hoa vào khu vực tổ chức.

Dịp này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được nghỉ một ngày vào thứ ba, ngày 24/11.

Thành phố cũng thông báo các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 18 đến 24/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.