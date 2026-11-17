PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

TPO - Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tiến hành bỏ phiếu sáng 17/11. PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ các quy định của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xuất phát từ tình hình cụ thể của Hội nhà văn Việt Nam, sau khi xem xét đề xuất của Ban tổ chức T.Ư về dự kiến nhân sự chủ chốt Đảng ủy và lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã chỉ định Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kì 2021-2026, 2026-2031.

Đây là nhân sự thuộc diện Ban Bí thư quản lý, là trường hợp đặc biệt về độ tuổi theo quy định của Ban Bí thư.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ là tân Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Kỷ nguyên là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư

Sáng 17/11, tại Trụ sở Đảng ủy và Hội Nhà văn Việt Nam, ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư và giao nhiệm vụ cho nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam tại cuộc họp sáng 17/11 đã tiến hành bỏ phiếu bầu PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là bước công tác rất quan trọng, cần thiết, có tính cấp thiết để Hội Nhà văn Việt Nam kiện toàn hai chức danh cao nhất trong Đảng ủy và đoàn thể, chuyên môn.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, quê Nghệ An. Ông có hơn bốn thập niên hoạt động nghề nghiệp và tham gia công tác quản lý, nghiên cứu, sáng tác trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ từ địa phương đến các cơ quan T.Ư.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ có hơn bốn thập niên hoạt động nghề nghiệp và tham gia công tác quản lý, nghiên cứu, sáng tác trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ từ địa phương đến các cơ quan T.Ư.

Ông từng là phóng viên, biên tập viên, quản lý cấp ban của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ Tĩnh, giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, là Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Nghệ An kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An từ năm 2000 đến 2003.

Đầu năm 2005, ông Nguyễn Thế Kỷ được Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư điều động về Ban và giao giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí, sau đó giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư (2010-2016).

Tháng 1/2016, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (2016-2021).

Từ 2/2025, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận T.Ư.