Gần 1.500 nghệ nhân hội tụ tại Liên hoan các làng Quan họ gốc Bắc Ninh

Gần 1.500 nghệ nhân, liền anh, liền chị từ 49 làng Quan họ gốc cùng hội tụ tại Liên hoan lần thứ I, mang đến không gian trình diễn những làn điệu Quan họ cổ, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Bắc Ninh.

Sáng 17/11, tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh (phường Kinh Bắc), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức khai mạc Liên hoan các làng Quan họ gốc thành phố Bắc Ninh lần thứ I năm 2026.

Dự lễ khai mạc có ông Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo nghệ nhân, liền anh, liền chị, công chúng yêu Quan họ.

Liên hoan quy tụ 49 đoàn nghệ thuật với gần 1.500 nghệ nhân, liền anh, liền chị và nhạc công đến từ 49 làng Quan họ gốc thuộc 11 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Mỗi đoàn xây dựng chương trình biểu diễn không quá 20 phút, gồm 3 tiết mục đơn ca, song ca và tốp ca. Trong đó, phần song ca ưu tiên hình thức hát đối đáp truyền thống giữa liền anh và liền chị, không sử dụng nhạc đệm.

Các tiết mục tập trung giới thiệu những làn điệu Quan họ lời cổ, lề lối giao tiếp, cách ứng xử, trang phục và phong cách trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa Quan họ gốc.

Phát biểu khai mạc, ông Trịnh Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan nhấn mạnh, Dân ca Quan họ Bắc Ninh là di sản tiêu biểu, kết tinh tâm hồn, cốt cách, phong tục và nét đẹp văn hóa ứng xử của người Kinh Bắc.

Ngày 30/9/2009, Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc tổ chức Liên hoan lần đầu tiên dành riêng cho các làng Quan họ gốc nhằm tôn vinh vai trò của cộng đồng trực tiếp nắm giữ, thực hành và trao truyền di sản; tạo điều kiện để nghệ nhân, liền anh, liền chị giao lưu, trình diễn và trao đổi kinh nghiệm bảo tồn Quan họ truyền thống.

Trước lễ khai mạc, lãnh đạo thành phố cùng ban tổ chức và đại diện các làng Quan họ gốc đã dâng hương tại Đền thờ Đức Vua Bà (tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc), tri ân Thủy tổ Quan họ.

Liên hoan diễn ra trong hai ngày 17 và 18/11, là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết thành phố Bắc Ninh năm 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.