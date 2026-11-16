Lý giải cách đặt tên của người miền Tây

TPO - Việc người dân miền Tây có một số cái tên độc, lạ được soạn giả Nhâm Hùng - nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ lý giải, do thói quen, phản ánh tín ngưỡng dân gian, tâm trạng vui buồn và mong ước của cha mẹ. Người Nam Bộ từ xưa tới nay nổi tiếng với cách đặt tên mộc mạc, từ mong ước "Phú, Quý, Vinh, Hoa" đến những danh xưng gắn liền với các loài vật cũng để dễ nuôi.

Chuyên gia văn hoá lý giải cách đặt tên độc, lạ ở miền Tây.

Suy xét việc ông bà, cha mẹ đặt tên cho con cái, dưới góc nhìn văn hóa, đời sống người dân miền Tây Nam Bộ, theo ông Nhâm Hùng (soạn giả, nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ) bên cạnh những cái tên gửi gắm khát vọng giàu sang như "Phú, Quý, Vinh, Hoa", nhiều bậc cha mẹ ở miền Tây lại có xu hướng chọn tên con bộc phát từ tâm trạng "buồn, vui, giận, ghét" cá nhân.

"Thậm chí, nhiều cái tên ra đời từ cảm xúc căm hờn, tức giận được gán cho con trẻ một cách thiếu cân nhắc", ông Hùng nói.

Đặc biệt, theo ông Hùng, thói quen đặt "tên xấu" mượn danh các loài vật diễn ra rất phổ biến ở miền Tây. Một số gia đình đặt tên con là "Cọp" với mong muốn đứa trẻ lớn lên sẽ mạnh mẽ, khỏe khoắn như chúa sơn lâm. Ngược lại, nhiều phụ huynh cố tình chọn tên những loài vật như chuột, heo, chồn, quạ, diều, cò... để gán cho con mình.

Theo nhà nghiên cứu Nhâm Hùng, tâm lý chung của người xưa khi đặt tên xấu là để trẻ dễ chăm sóc, tránh bị ma quỷ hay "người khuất mặt" đeo bám, phá phách. Từ đó giúp đứa trẻ lớn lên bình an, suôn sẻ.

Soạn giả Nhâm Hùng - nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ.

Dù mang ý nghĩa bảo bọc về mặt tâm linh, soạn giả Nhâm Hùng cũng chỉ rõ những hệ lụy từ thói quen này. Những cái tên tục - tên gọi ở nhà, có thể không gây ảnh hưởng lúc nhỏ, nhưng khi đứa trẻ lớn lên, bước vào trường học và hòa nhập xã hội, chúng dễ trở thành nguyên nhân gây ra sự tự ti, mặc cảm.

Theo ông Hùng, đã có không ít trường hợp những đứa trẻ trưởng thành quay lại giận dỗi, oán trách cha mẹ, ông bà vì bị gắn chặt với một cái tên thiếu thẩm mỹ.

Từ thực tế đó, soạn giả Nhâm Hùng cho rằng các bậc phụ huynh ngày nay cần có sự linh hoạt, điều chỉnh trong cách đặt tên. Dù tên ở nhà có thể dân dã, nhưng khi thực hiện thủ tục hành chính, làm giấy khai sinh chính thức, cha mẹ nên lựa chọn những danh xưng hoa mỹ, chuẩn mực hơn.

"Sự tinh tế trong đặt tên giúp con trẻ tránh được áp lực tâm lý, tự tin bước vào đời mà không bị ám ảnh hay mặc cảm bởi chính tên của mình", ông Hùng nói thêm.

Các chuyên gia và cộng đồng cũng cho rằng, đội ngũ cán bộ tư pháp, hộ tịch ở cấp cơ sở, khi tiếp nhận thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ nhỏ thấy lạ, tên xấu ảnh hưởng con trẻ sau này có thể lưu ý, tư vấn cho người thân của trẻ cân nhắc, lựa chọn những tên khai sinh phù hợp hơn. Dù quyền đặt tên con là của cha mẹ, nhưng khi được tư vấn, khuyến nghị rõ ràng, giúp các bậc phụ huynh đưa ra quyết định có sự đắn đo, cân nhắc kỹ lưỡng hơn, phù hợp đời sống.