TPO - 125 căn hộ tại khối đế ba tòa chung cư CT6 Kiến Hưng phải di dời, 10 nhà thấp tầng thuộc diện phá dỡ để hoàn trả đường giao thông, xây trường mầm non. Đây là dự án đầu tiên trong 12 công trình liên quan Tập đoàn Mường Thanh được Hà Nội phê duyệt phương án xử lý cụ thể.
TPO - Sáng 18/11, lớp mù trắng đục bao phủ nhiều khu vực Hà Nội, kéo dài đến gần trưa khiến tầm nhìn bị hạn chế. Hàng loạt tòa nhà cao tầng mờ nhòe, thậm chí gần như biến mất giữa ban ngày.
TPO - Khu đô thị Thanh Hà với hàng chục tòa chung cư, biệt thự, nhà liền kề và nhiều khu đất chưa hoàn thiện đang được tính đến trong phương án bố trí chỗ ở cho người dân phải di dời khỏi các dự án sai phạm của Mường Thanh.
TPO - Những ngày này, nông dân làng hoa Dương Sơn (TP Đà Nẵng) tất bật tưới nước, phun thuốc, chăm sóc hàng nghìn chậu hoa với kỳ vọng hoa sinh trưởng tốt, nở đúng dịp để kịp cung ứng thị trường Tết Đinh Mùi 2027.
TPO - Những khoảng xanh đan xen trên mặt đứng, ban công và bên trong ngôi nhà giúp công trình có thêm nhiều khoảng mở, tạo sự kết nối với thiên nhiên giữa không gian đô thị.
TPO - Đôi rồng thời Lý dài 70 m, cao khoảng 10 m đang được lắp đặt bên Hồ Hoàn Kiếm, trở thành điểm nhấn cho sân khấu khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam diễn ra sáng 24/11.
TPO - Lễ cung rước bảo vật quốc gia - Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn là sự kiện văn hoá, tâm linh đặc biệt, là dịp để người dân và du khách thành kính chiêm bái, hướng về những giá trị tốt đẹp của Phật giáo.
TPO - Ngày 17/11, cơ quan chức năng xã Sông Ray đã thành lập đoàn kiểm tra 15 thửa đất ven hồ Sông Ray của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ theo chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai.
TPO - Giữa nhịp sống tấp nập của phố cổ Hà Nội, Tuần lễ Di sản Văn hóa Trà Việt 2026 tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, phường Hoàn Kiếm đang trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo giới trẻ Việt Nam và du khách quốc tế đến khám phá, thưởng trà và chạm vào nếp sống thanh tao của người Tràng An xưa.
TPO - Hàng nghìn người dân và du khách thập phương đổ về đền ông Hoàng Mười (xã Hưng Nguyên, Nghệ An) dâng hương, sắm lễ, cầu bình an, may mắn.
TPO - Trên khu đất chỉ 47m², ngôi nhà ba tầng được thiết kế với hai tầng trên dành cho nghỉ ngơi và làm việc. Khoảng thông tầng lớn cùng cầu thang nội bộ giúp kết nối các khu vực sinh hoạt riêng, trong khi hệ cửa kính khai thác tầm nhìn ra bên ngoài.
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2026), tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cùng các người đẹp, đại sứ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trở về Báo Tiền Phong.
TPO - Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian triển lãm ngoài trời, nơi 10 nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm điêu khắc, hội họa và sắp đặt, thu hút người dân, du khách khám phá.
TPO - Những cuộc đối thoại, tín hiệu tự vệ của côn trùng được tái hiện qua 59 bản ghi âm khoa học, tạo nên không gian âm thanh kỳ lạ bên trong tháp nước Hàng Đậu (Hà Nội), mang đến cho công chúng trải nghiệm độc đáo tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.
TPO - Sau mưa lũ, bờ biển phường Thuận An (TP. Huế) sạt lở nghiêm trọng, sóng lớn khoét sâu hơn 20 m vào đất liền, hàng loạt cây phi lao, dứa dại bị bật gốc, cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại khu vực xung yếu này.
TPO - Tại xã Chi Lăng (Lạng Sơn) đã xảy ra sạt lở núi, đá từ sườn núi đã lăn xuống đường vào nhà dân với khối lượng lớn. Sự việc gây sập tường, hư hỏng tài sản nhiều hộ dân. Sáng 16/11, lãnh đạo xã Chi Lăng cho biết địa phương đang khắc phục hậu quả.
TPO - Chùa Tháp Tường Long được tôn tạo, phục dựng trên nền móng của tòa tháp được xây dựng từ thế kỷ XI trên đỉnh núi Long Sơn, phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng). Khu vực này là điểm cao nhất trong 9 ngọn núi với phong cảnh sơn thủy hữu tình, bao quát toàn bộ vùng Đông Nam Hải Phòng và vùng biển Đồ Sơn.