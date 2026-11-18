TPO - Trên khu đất chỉ 47m², ngôi nhà ba tầng được thiết kế với hai tầng trên dành cho nghỉ ngơi và làm việc. Khoảng thông tầng lớn cùng cầu thang nội bộ giúp kết nối các khu vực sinh hoạt riêng, trong khi hệ cửa kính khai thác tầm nhìn ra bên ngoài.