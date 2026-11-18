Cà Mau: Sở Y tế đề xuất giảm mức tự chủ để 'cứu' bệnh viện nợ hàng chục tỷ

TPO - Trước thực tế một số bệnh viện đa khoa ở Cà Mau nợ đọng kéo dài với số tiền lớn sau thời gian tự chủ, Sở Y tế Cà Mau đang tính toán phương án chuyển bệnh viện về mức tự chủ thấp hơn, từ tự chủ toàn bộ chi thường xuyên xuống tự chủ một phần chi thường xuyên.

Liên quan phản ánh “Bệnh viện ở Cà Mau nợ gần 44 tỷ đồng tiền thuốc, chi sai tiền phụ cấp” (báo Tiền Phong đăng ngày 10/11/2026), Sở Y tế Cà Mau vừa phản hồi về nội dung bài viết. Bài viết phản ánh Bệnh viện Đa khoa Giá Rai (phường Giá Rai) đang nợ gần 67 tỷ đồng (trong đó có 44 tỷ đồng nợ tiền thuốc). Tương tự, tại Bệnh viện Đa khoa Phước Long (xã Phước Long) cũng đang nợ 58 tỷ đồng (trong đó nợ tiền thuốc hơn 23,5 tỷ đồng).

Lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau cho biết, để giải quyết tình trạng thâm hụt tài chính, giải quyết nợ tiền lương kéo dài tại 2 bệnh viện trên, Sở sẽ phối hợp Sở Tài chính rà soát, xác định độ tự chủ tài chính trong 5 năm nay. Trong đó, sẽ chuyển từ nhóm tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2) xuống tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3), phù hợp với năng lực, nguồn thu thực tế từ dịch vụ khám, chữa bệnh.

Tuy vậy, theo lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau, sau khi hợp nhất, Sở đã kịp thời chấn chỉnh, nên nguồn thu của các bệnh viện trong năm 2026 có cải thiện đáng kể so với các năm trước. Do đó, Sở sẽ tiếp tục rà soát, nếu bệnh viện nào đủ điều kiện nguồn thu, có khả năng tiếp tục tự chủ sẽ không phải xin điều chỉnh hạ mức tự chủ.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm nguyên giám đốc, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Giá Rai do để xảy ra nợ kéo dài, chi sai chế độ.

Sở Y tế Cà Mau cho biết, qua rà soát thực tế, khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Giá Rai báo chí phản ánh là có cơ sở. Điều này xuất phát trực tiếp từ tình trạng mất cân đối tài chính kéo dài nhiều năm tại bệnh viện.

Sở Y tế chỉ ra, nguyên nhân tình trạng khó khăn, mất cân đối, nợ đọng tại Bệnh viện Đa khoa Giá Rai do giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa được điều chỉnh đồng bộ, kịp thời với lộ trình tăng lương cơ sở, phụ cấp mới. Dẫn đến chi phí nhân lực tăng cao trong khi nguồn thu không đủ bù đắp.

Bên cạnh đó, công suất sử dụng giường bệnh thực tế tại Bệnh viện Đa khoa Giá Rai trong 9 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt gần 84%, nhưng đơn vị vẫn duy trì bộ máy nhân lực theo quy mô 300 giường bệnh. Công tác quản lý, điều hành tài chính của đơn vị trong thời gian qua chưa chặt chẽ, chi tiêu chưa sát nguồn thu thực tế.

Sở Y tế Cà Mau đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Giá Rai rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm. Bệnh viện cũng phải sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ, cắt giảm tối đa các khoản chi thường xuyên chưa cấp thiết. Ưu tiên nguồn lực cho việc trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp bảo hiểm cho người lao động.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Giá Rai cũng phải rà soát toàn diện tình hình thu - chi, công nợ, thực hiện công khai, minh bạch tình hình tài chính, ổn định tâm lý, tư tưởng cho đội nhân sự. Không để gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Về xử lý công nợ, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện ưu tiên nguồn tiền trả nợ lương, phụ cấp và Bảo hiểm xã hội cho người lao động, sau đó tới trả nợ tiền thuốc, vật tư y tế để không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn; hoàn trả các tạm mượn ngân sách nhà nước.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố kết luận thanh tra thu, chi tài chính tại một số bệnh viện trên địa bàn. Trong đó, tại Bệnh viện Đa khoa Giá Rai, tính đến ngày 31/5/2026, bệnh có tổng số nợ gần 67 tỷ đồng. Trong đó nợ các nhà cung cấp thuốc hơn 44 tỷ đồng, nợ ngân sách gần 18,7 tỷ đồng, nợ các đơn vị dịch vụ gần 2,9 tỷ đồng, nợ người lao động gần 1,5 tỷ đồng.

Tương tự, tại Bệnh viện Đa khoa Phước Long cũng đang nợ 58 tỷ đồng. Trong đó, nợ tiền thuốc hơn 23,5 tỷ đồng, nợ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương hơn 17,4 tỷ đồng, nợ ngân sách hơn 7,9 tỷ đồng, nợ nguồn cải cách tiền lương hơn 6,6 tỷ đồng...