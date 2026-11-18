Di dời 125 căn hộ, phá dỡ 10 nhà thấp tầng CT6 Kiến Hưng liên quan đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản

TPO - Tại tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng có 125 căn hộ tại tầng 2, 3 của ba tòa phải di dời để trả lại công năng hoặc chuyển sang phục vụ công cộng và 10 nhà thấp tầng phải phá dỡ.

125 căn hộ và 10 nhà thấp tầng phải di dời, phá dỡ

UBND TP Hà Nội vừa quyết định phê duyệt phương án xử lý các công trình, phần diện tích tại tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng. Dự án do Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư. Đây là 1 trong 12 dự án xảy ra sai phạm liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh.

Theo phương án của Hà Nội, 125 căn hộ phải di dời nằm tại tầng 2 và tầng 3 khối đế của ba tòa nhà. Trong đó, CT6A có 59 căn, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn.

125 căn hộ tại tầng 2, 3 của ba tòa CT6 Kiến Hưng (Hà Nội) phải di dời để trả lại công năng hoặc chuyển sang phục vụ công cộng. Ảnh: Đình Phong.

Sau khi cư dân di dời, phần diện tích này được hoàn trả công năng theo quy hoạch đã duyệt hoặc chuyển sang chức năng công cộng.

Đối với khu thấp tầng, Hà Nội yêu cầu di dời, phá dỡ 10 nhà do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm trong đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Cụ thể, 6 nhà phải phá dỡ để xây trường mầm non và hoàn trả một phần đường nội bộ; 4 nhà còn lại được phá dỡ để trả lại đường giao thông theo quy hoạch.

Chi tiết 10 nhà thấp tầng phải di dời, phá dỡ có ký hiệu theo hợp đồng mua bán gồm: LK1-1A, LK01-Vị trí 1B, LK01-Vị trí 13, LK1- 14, LK01-Vị trí 15, LK1-VT16, LK01-Vị trí 17, LK02-Vị trí 17, LK02-Vị trí 18, LK02-Vị trí 19).

UBND phường Kiến Hưng được giao lập danh sách cụ thể từng căn hộ, nhà ở, phần diện tích phải di dời và xác định chủ sở hữu, người sử dụng. Phường cũng phải niêm yết công khai quyết định tại trụ sở, nhà sinh hoạt cộng đồng và các tòa nhà của dự án, đồng thời tổ chức đối thoại với cư dân.

Hà Nội cho phép 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 của ba tòa nhà được tồn tại có điều kiện. Trong đó, CT6A có 640 căn, CT6B và CT6C mỗi tòa 409 căn.

Để các tòa nhà được tồn tại, chủ đầu tư phải hoàn thành di dời cư dân, hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng khu vực khối đế, phá dỡ 10 nhà thấp tầng và bổ sung hạ tầng thiết yếu. Công trình đồng thời phải duy trì điều kiện an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khu nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Đình Phong.

Trong số 38 nhà thấp tầng hiện có, 28 nhà còn lại được tồn tại có điều kiện do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Các nhà thấp tầng này phải cải tạo, chỉnh trang theo phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu và người sử dụng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao thực hiện việc thu hồi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kế hoạch triển khai nghị quyết.

Công ty Bemes phải lập, công khai và thực hiện phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ. Giá tiền bồi thường được xác định theo bản án của tòa án hoặc do Hội đồng thẩm định giá thành phố xác định. UBND phường Kiến Hưng phê duyệt phương án của chủ đầu tư.

Bổ sung hạ tầng tại dự án trước cuối năm 2028

Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư bổ sung hạ tầng tại dự án, hoàn thành trước ngày 31/12/2028.

Trên khu đất quy hoạch nhà trẻ, mẫu giáo rộng 718,68m², chủ đầu tư phải xây trường mầm non sau khi di dời, phá dỡ 6 nhà thấp tầng. Theo quy hoạch, công trình có diện tích xây dựng 250m², cao ba tầng.

Khoảng 2.000m² sàn nhà trẻ hiện có tại tầng 3 khối đế các tòa CT6A, CT6B, CT6C phải duy trì chức năng, cải tạo để bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất và phòng cháy, chữa cháy.

Diện tích sinh hoạt cộng đồng hiện khoảng 400m² phải được bổ sung tối thiểu khoảng 767m² sử dụng. Phần bổ sung bố trí tại tầng 2, tầng 3 khối đế sau khi di dời 125 căn hộ. Nhu cầu diện tích sinh hoạt cộng đồng được tính trên 1.458 căn hộ được tồn tại, với chỉ tiêu 0,8m² mỗi căn, tương đương khoảng 1.167m².

Phần diện tích còn lại tại hai tầng khối đế được hoàn trả công năng thương mại, dịch vụ, khu vui chơi trẻ em theo quy hoạch hoặc chuyển sang chức năng công cộng.

Tầng hầm phải duy trì công năng đỗ xe. Hệ thống cấp điện, cấp nước hiện có được bổ sung, nâng cấp nếu chưa đáp ứng nhu cầu...