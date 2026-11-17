Thái Nguyên bổ sung 15 dự án thu hồi đất, có khu đô thị gần 3.000 tỷ

TPO - Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục 15 dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, có dự án dự án Khu đô thị Nam Núi Cốc (phân khu 3) với diện tích 42,8ha.

Chiều 17/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 11), xem xét và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục 15 dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh với diện tích 147,05ha.

Theo UBND tỉnh, việc điều chỉnh, bổ sung danh mục nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Sau khi trao đổi, thảo luận các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết.

Đáng chú ý trong danh mục 15 dự án được bổ sung có Dự án Khu đô thị Nam Núi Cốc (phân khu 3), tại xã Đại Phúc, với diện tích 42,82ha.

Theo định hướng, dự án được tổ chức không gian theo hướng kết hợp giữa khu nhà ở với các công trình thương mại, dịch vụ và du lịch, góp phần hình thành khu đô thị có chức năng đa dạng, gắn với tiềm năng phát triển du lịch khu vực hồ Núi Cốc.

Tổng chi phí sơ bộ để thực hiện dự án hơn 2.981 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án gần 2.698 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khoảng 283 tỷ đồng.

Việc bổ sung dự án vào danh mục thu hồi đất là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo theo quy định, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, dự án được đầu tư đầy đủ, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện hình thành, phát triển mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.