Khởi công dự án 500 căn hộ cho lực lượng Công an tại Đắk Lắk

TPO - Dự án nhà ở dành cho lực lượng công an được khởi công tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk có tổng vốn đầu tư hơn 869,5 tỷ đồng, quy mô 500 căn hộ.

Ngày 17/11, tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND).

Phối cảnh dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ.

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích hơn 18.900m² tại phường Thành Nhất, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 59.885m², tổng vốn đầu tư hơn 869,5 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm 485 căn nhà ở xã hội và 15 căn nhà ở thương mại, đi kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông được đầu tư đồng bộ, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở và sinh hoạt cho khoảng 1.500 người. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý IV/2028.

Các đại biểu nhấn nút khởi công xây dựng dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết, việc triển khai dự án tại Đắk Lắk có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chính sách hậu phương Công an, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh và các đơn vị thuộc bộ công an đóng quân trên địa bàn có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xét duyệt hồ sơ chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm ưu tiên những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhất về nhà ở được tiếp cận dự án.

Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu, Thứ trưởng yêu cầu tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm: Bảo đảm chất lượng công trình, có tính bền vững và sử dụng lâu dài; chú trọng thiết kế, nâng cao giá trị thẩm mỹ, góp phần tạo cảnh quan kiến trúc đẹp; tổ chức thi công khẩn trương, bảo đảm tiến độ, an toàn và chất lượng ở mức cao nhất. Công trình sau khi hoàn thành phải thực sự trở thành nơi an cư có giá trị lâu dài cho cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh đã chủ động bố trí quỹ đất tại vị trí thuận lợi, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an tháo gỡ khó khăn, giải quyết các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai và đầu tư, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai.

Để công trình hoàn thành đúng, phấn đấu vượt tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sở xây dựng làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành và UBND phường Thành Nhất thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ, kịp thời hướng dẫn, giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền; bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án với khu vực xung quanh. Các cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp, không để dự án chậm tiến độ do nguyên nhân thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và giá bán nhà phù hợp với khả năng chi trả của cán bộ, chiến sĩ. Công an tỉnh phối hợp rà soát nhu cầu, hướng dẫn đăng ký, xét duyệt đúng đối tượng, đúng quy định; đồng thời nghiên cứu, đề xuất quỹ đất và phương án phát triển nhà ở cho lực lượng Công an tại các khu vực khác trong tỉnh, nhất là phía Đông và những địa bàn trọng điểm.