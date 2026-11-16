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Địa ốc

Dùng voucher, giãn tiến độ xây dựng, nhà đầu tư miền Bắc tiết kiệm tiền tỷ khi mua nhà Đà Nẵng

PV

Sở hữu thêm bất động sản tại thủ phủ du lịch Đà Nẵng nhưng vẫn duy trì nguồn lực cho kinh doanh là bài toán của nhiều khách hàng miền Bắc. Tại Bạch Vân, Vinhomes Hải Vân Bay, voucher đặc quyền (hiệu lực đến 31/12/2026) kết hợp ưu đãi cố định lãi vay lên tới 5 năm vừa giúp tiết kiệm cả tỷ đồng vốn ban đầu, vừa tạo sự chủ động về tài chính lên tới nửa thập kỷ.

Sở hữu thêm tài sản, không gián đoạn kế hoạch vốn, yên tâm lãi suất tới 5 năm

Với người đang điều hành doanh nghiệp, quyết định mua bất động sản thường đi kèm một phép tính quan trọng là số vốn rút khỏi hoạt động kinh doanh có ảnh hưởng đến kế hoạch hiện tại hay không. Một tài sản phù hợp cần đáp ứng nhu cầu nắm giữ dài hạn, đồng thời cho phép chủ nhân chủ động dòng tiền và dự liệu các khoản phải trả. Nhà phố Bạch Vân (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng), mức giá dưới 8 tỷ đồng, mở ra lựa chọn cho nhóm khách hàng này.

Nhà phố Bạch Vân mở ra cơ hội sở hữu tài sản tại Đà Nẵng cho khách hàng muốn duy trì nguồn vốn kinh doanh.
Nhà phố Bạch Vân mở ra cơ hội sở hữu tài sản tại Đà Nẵng cho khách hàng muốn duy trì nguồn vốn kinh doanh.

Sở hữu quỹ đất ven biển khan hiếm và pháp lý lâu dài, bất động sản trong đô thị vịnh biển quốc tế có thể đáp ứng nhiều mục tiêu, từ nghỉ dưỡng cùng gia đình, bổ sung tài sản vào danh mục đầu tư dài hạn đến chuẩn bị cho kế hoạch chuyển cư tới thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Trong đó, dòng nhà phố giãn xây phù hợp với người chưa có nhu cầu sử dụng ngay, muốn tách thời điểm thanh toán phần đất và giá trị thương mại với chi phí xây dựng để giảm áp lực vốn.

Ví dụ, với một căn có diện tích đất 70 m², giá bán khoảng 6,153 tỷ đồng, giá trị đất và thương mại khoảng 4,205 tỷ đồng (đã gồm VAT). Nếu tận dụng gói vay cố định lãi suất, giá trị giải ngân tới 70%, người mua chỉ cần bỏ vốn 30%, tức khoảng 1,262 tỷ đồng. Chi phí xây dựng 1,948 tỷ đồng chỉ phải bắt đầu thanh toán sau 540 ngày (gần 18 tháng), và tiếp tục được chia nhỏ thành các đợt theo tiến độ xây dựng thực tế.

Nhờ vậy, thay vì phải chuẩn bị toàn bộ 6,153 tỷ đồng ngay từ đầu, nhà đầu tư có thể tiếp cận tài sản với khoản vốn ban đầu thấp hơn đáng kể, không phải rút quá nhiều tiền khỏi hoạt động kinh doanh.

Áp lực tài chính tiếp tục được kiểm soát nhờ các phương án cố định lãi suất 3%/năm trong 18 tháng, 4,5%/năm trong 24 tháng hoặc 9%/năm trong 60 tháng. Phần lãi suất vượt mức cam kết do Vinhomes chi trả, giúp người vay chủ động hoàn toàn trước biến động thị trường.

Nếu cần giữ vốn trong thời gian ngắn, gói vay 18 tháng với lãi suất 3%/năm là lựa chọn tối ưu. Trên dư nợ khoảng 2,944 tỷ đồng, tiền lãi quy đổi khoảng 7,36 triệu đồng mỗi tháng, chưa bằng 30% các gói vay thông thường trên thị trường.

Trong khi đó, phương án cố định lãi suất 9%/năm trong 60 tháng phù hợp với người muốn kéo dài thời gian kiểm soát chi phí vay. Với cùng dư nợ, tiền lãi tương đương khoảng 22,08 triệu đồng mỗi tháng, chỉ bằng khoảng 60-70% so với lãi suất thả nổi phổ biến trên thị trường.

Phương án giãn xây giúp tách thời điểm sở hữu tài sản khỏi thời điểm chuẩn bị chi phí xây dựng.
Phương án giãn xây giúp tách thời điểm sở hữu tài sản khỏi thời điểm chuẩn bị chi phí xây dựng.

Việc kết hợp đồng thời cơ chế giãn xây và “đóng băng” lãi suất mang lại lợi thế kép cho nhà đầu tư. Chủ nhân vừa có thể sở hữu thêm bất động sản, vừa duy trì nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, vừa có thời gian thảnh thơi chuẩn bị vốn. Đáng chú ý, trong thời gian hỗ trợ lãi suất, khi có nguồn tiền về từ thu hồi công nợ hoặc lợi nhuận kinh doanh, nhà đầu tư có thể trả bớt hoặc tất toán khoản vay mà không phải chịu phí phạt.

Voucher 30% giúp tiết kiệm tiền tỷ vốn ban đầu, giữ tiền cho kế hoạch dài hạn

Một lợi thế khác dành cho khách hàng đang nắm giữ “Voucher Đặc quyền sở hữu nhà Vinhomes” là khả năng sử dụng quyền lợi này để thanh toán tối đa 30% giá trị căn nhà, trước ngày 31/12/2026.

Cụ thể, với căn nhà phố Bạch Vân giãn xây giá khoảng 6,153 tỷ đồng, phần vốn tự có cần chuẩn bị cho giá trị đất và thương mại là khoảng 1,262 tỷ đồng. Nếu sở hữu voucher có giá trị tương ứng hoặc cao hơn, người mua có thể dùng voucher để bù đắp toàn bộ khoản vốn ban đầu, đưa số tiền cần chuẩn bị về mức 0 đồng.

Lợi ích không chỉ nằm ở tiền tỷ được giảm trừ. Với nhà đầu tư miền Bắc, voucher còn mở cơ hội tiếp cận sớm bất động sản tại Đà Nẵng mà không phải sử dụng ngay nguồn tiền mặt tương ứng. Khoản vốn được giữ lại có thể dành cho hoạt động kinh doanh, hoàn thiện nội thất, trang bị tiện nghi hoặc làm quỹ dự phòng cho gia đình, thay vì tập trung phần lớn tích lũy vào một giao dịch.

Giá trị nắm giữ của bất động sản còn gắn với tiến độ hình thành hệ sinh thái tiện ích tại đại đô thị. Theo kế hoạch, phố đi bộ Emerald Boulevard hoàn thành quý I/2027; khu vui chơi của Công viên giải trí VinWonders hoàn thành quý IV/2027, khu khám phá hoàn thành quý I/2028. Khách sạn LegendLux dự kiến hoàn thành quý I/2028, trong khi Hải Vân Wellness Hub hoàn thành quý III/2028.

Các mốc này giúp chủ nhân hình dung thời điểm ngôi nhà có thêm lựa chọn vui chơi, lưu trú và chăm sóc sức khỏe trong hệ sinh thái. Quan trọng hơn, mỗi cột mốc hạ tầng, tiện ích hoàn thành, giá trị lại được chuyển hóa vào tài sản.

Sử dụng voucher trước 31/12/2026 giúp nhà đầu tư tiết kiệm hàng tỷ đồng.
Sử dụng voucher trước 31/12/2026 giúp nhà đầu tư tiết kiệm hàng tỷ đồng.

Voucher đặc quyền sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2026. Trước thời hạn này, khách hàng nên đối chiếu giá trị voucher, điều kiện quy đổi và tiến độ thanh toán của căn nhà dự kiến lựa chọn. Sử dụng voucher đúng thời điểm vừa giúp giảm chi phí sở hữu ban đầu, vừa giữ lại nguồn lực cho kinh doanh và những kế hoạch dài hạn của gia đình, trong khi vẫn có thể bổ sung tài sản tại Đà Nẵng.

#nhà phố Bạch Vân #Vinhomes Hải Vân Bay

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