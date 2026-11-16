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Địa ốc

Sắp ra mắt hai tòa chung cư cao cấp đầu tiên đạt chứng chỉ Công trình xanh quốc tế tại Nghệ An

P.V

Sport Tower và Garden Tower thuộc khu đô thị thể thao siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden là hai tòa chung cư đầu tiên tại Nghệ An đạt chứng chỉ Công trình xanh quốc tế EDGE do IFC (thành viên của nhóm World Bank) cấp. Đây là lời giải cho bài toán an cư của các gia đình trẻ mong muốn sở hữu tổ ấm hiện đại, tiện nghi và chuẩn xanh ngập tràn sức sống ngay giữa trung tâm thủ phủ xứ Nghệ.

Với nhiều gia đình, việc chọn lựa không gian sống không đơn thuần dừng lại ở bài toán tài chính, mà là tìm kiếm câu trả lời trọn vẹn cho những trăn trở thường nhật: môi trường giáo dục của con có thuận tiện, bầu không khí trong nhà có thực sự lành mạnh, và liệu sau những giờ làm việc mệt mỏi, cả gia đình có được không gian xanh để dạo bộ, thư thái rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Hai tòa tháp Sport Tower và Garden Tower thuộc khu đô thị Eurowindow Sport Garden được phát triển để hiện thực hóa những nhu cầu đó. Tọa lạc tại giao điểm chiến lược giữa đường Trần Nguyên Hãn và Đại lộ Vinh Quang – vị trí trung tâm (TP. Vinh), dự án sở hữu khả năng kết nối vượt trội. Trong bán kính chưa đầy 1km, cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích khu vực như chợ Vinh, siêu thị, trường học các cấp, bệnh viện, trung tâm hành chính. Nhờ đó, hành trình mỗi ngày đi làm hay đưa đón con đi học trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Hai tòa tháp Sport Tower và Garden Tower. (Ảnh phối cảnh, nguồn: Eurowindow Holding)
Hai tòa tháp Sport Tower và Garden Tower. (Ảnh phối cảnh, nguồn: Eurowindow Holding)

Tiêu chuẩn Công trình xanh quốc tế bảo chứng môi trường sống bền vững

Sport Tower và Garden Tower là hai tòa chung cư cao cấp đầu tiên tại Nghệ An đạt chứng chỉ Công trình xanh quốc tế EDGE do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC cấp. Đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe của IFC, mỗi công trình phải chứng minh khả năng tiết kiệm tối thiểu 20% mức tiêu thụ năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu so với các công trình thông thường.

Chung cư sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, kết hợp ứng dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời để vận hành điều hòa sảnh tầng 1 cùng không gian hành lang. Đặc biệt, hai công trình sử dụng hệ cửa sổ, cửa logia Eurowindow cao cấp kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E) cách nhiệt, chống ồn, tiết kiệm điện. Bầu không khí trong nhà được giữ thông thoáng nhờ hệ thống thông gió tự nhiên. Bên cạnh đó, dự án ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, nước sau xử lý có thể tái sử dụng tưới cây và hệ thống thu gom rác thông minh tự động đóng mở, báo đầy về trung tâm điều hành để ngăn mùi, giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Điều hòa sảnh tầng 1 cùng không gian hành lang được vận hành bằng năng lượng tái tạo điện mặt trời. (Ảnh phối cảnh, nguồn: Eurowindow Holding)
Điều hòa sảnh tầng 1 cùng không gian hành lang được vận hành bằng năng lượng tái tạo điện mặt trời. (Ảnh phối cảnh, nguồn: Eurowindow Holding)

Với quy mô 2 tòa tháp (bao gồm 20 tầng nổi và 1 tầng hầm), dự án cung cấp 459 căn hộ hiện đại (1 – 2 phòng ngủ, diện tích từ 39,6 – 63,9m²). 100% phòng ngủ sở hữu cửa sổ đón trọn nắng gió tự nhiên. Các căn hộ được thiết kế khoa học nhằm tối ưu hóa công năng sử dụng. Không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, kết nối với logia - nơi được tính toán hợp lý để máy giặt, khu phơi đồ, cục nóng điều hòa và có nan che, đảm bảo thẩm mỹ. Mỗi căn hộ được bàn giao hoàn thiện với tiêu chuẩn cao cấp: cửa chính gỗ chống cháy tích hợp khóa thông minh, sàn gỗ công nghiệp sang trọng, nhà vệ sinh lát gạch chống trơn cùng hệ thống điều hòa và thiết bị vệ sinh hiện đại. Sự an toàn của cư dân được bảo vệ bởi hệ thống an ninh 4 lớp, camera giám sát 24/7 và đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp.

Từ tiện ích trong tòa nhà đến gần 100 tiện ích nội khu

Ngay trong mỗi tòa nhà, cư dân được chào đón bởi sảnh lễ tân, sảnh thang máy và khu gửi đồ tại tầng 1. Phòng karaoke, phòng đọc sách ở tầng 2 cùng phòng bóng bàn, phòng bi-a ở tầng 3 là nơi các gia đình thư giãn, giải trí và gắn kết sau một ngày dài. Bên ngoài tòa nhà, sảnh đón căn hộ mở ra vườn dạo bộ với ghế nghỉ và sân chơi trẻ em có cầu trượt, để mỗi buổi chiều cả nhà cùng nhau tận hưởng không gian xanh ngay dưới chân nhà.

Đồng thời, cư dân hai tòa còn được thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái gần 100 tiện ích của khu đô thị thể thao siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden. Toàn khu có 7 công viên, vườn hoa với mật độ cây xanh đạt 8m²/người, trong khi tiêu chuẩn của khu đô thị thông thường chỉ 6m²/người. Lần đầu tiên tại trung tâm (TP Vinh), công viên thể thao quy tụ hàng chục bộ môn thời thượng: sân pickleball, sân tập golf, tennis, bóng rổ, cầu lông, phòng tập gym, yoga và bể bơi bốn mùa…

Vườn hoa tòa Garden Tower. (Ảnh phối cảnh, nguồn: Eurowindow Holding)
Vườn hoa tòa Garden Tower. (Ảnh phối cảnh, nguồn: Eurowindow Holding)

Mỗi tòa tháp thể hiện một triết lý sống riêng biệt. Garden Tower mang đậm ngôn ngữ kiến trúc Địa Trung Hải phóng khoáng giữa thiên nhiên, phù hợp với những chủ nhân tìm kiếm sự an yên và gắn kết tự nhiên. Trong khi đó, Sport Tower mang dấu ấn kiến trúc Tân cổ điển sang trọng trong từng trải nghiệm sống dành cho những gia đình hiện đại đề cao việc rèn luyện thể chất, cân bằng năng lượng và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày.

Hai tòa chung cư do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City làm Chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Eurowindow Holding phát triển sẽ chính thức ra mắt thị trường trong thời gian tới.

#Khu đô thị thể thao siêu cao cấp #Eurowindow Sport Garden #Khu đô thị thể thao #Công viên thể thao #mua nhà Nghệ An #Chung cư Nghệ An

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