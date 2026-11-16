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Địa ốc

Khải Hoàn Prime: Căn hộ sắp bàn giao ghi điểm với tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp

P.V

Tiến tới bàn giao vào Quý II/2027, Khải Hoàn Prime gây ấn tượng với tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp. Từ vật liệu, trang thiết bị được tuyển chọn kỹ lưỡng đến những giải pháp thiết kế tinh tế, mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm mang đến cho mỗi chủ nhân trải nghiệm sống tiện nghi, riêng tư và thư thái khi trở về tổ ấm.

Khải Hoàn Prime: Căn hộ sắp bàn giao ghi điểm với tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp ảnh 1

Khải Hoàn Prime ghi dấu ấn với tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp.

Chỉn chu trong từng chi tiết

Theo đuổi triết lý “Tinh hoa trong từng tổ ấm”, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land dành nhiều tâm huyết và sự đầu tư bài bản để kiến tạo không gian sống mang dấu ấn riêng tại Khải Hoàn Prime. Không chỉ chú trọng vẻ đẹp kiến trúc tổng thể, Chủ đầu tư còn đặt ra những yêu cầu khắt khe về thẩm mỹ, công năng và chất lượng hoàn thiện, thể hiện qua nghệ thuật thiết kế, sắp đặt không gian cùng việc ưu tiên tuyển chọn vật liệu, trang thiết bị từ các thương hiệu danh giá hàng đầu thị trường. Sự chỉn chu ấy hiện diện trong từng chi tiết, để mỗi điểm chạm đều khơi gợi những cung bậc cảm xúc, mở ra hành trình tận hưởng đầy cảm hứng cho mỗi chủ nhân.

Ngay từ khu vực sảnh đón, không gian lễ tân và tiếp khách tại Khải Hoàn Prime mang đến cảm giác được đón tiếp chu đáo ngay từ những bước chân đầu tiên. Khu vực sảnh thang máy nổi bật với khung đá marble sang trọng, họa tiết sàn tinh xảo cùng hệ thống đèn âm trần tôn lên những đường nét kiến trúc. Bên trong khoang thang, sự kết hợp giữa chất liệu gương, thép không gỉ, tay nắm xước đen và hoa văn trang trí tạo nên dấu ấn thẩm mỹ riêng biệt. Dẫn lối về từng căn hộ, khu vực hành lang sử dụng gam màu trung tính cùng bảng vật liệu đồng bộ, tạo nên trải nghiệm liền mạch đến tận ngưỡng cửa mỗi tổ ấm.

Các căn hộ tại Khải Hoàn Prime với đa dạng loại hình từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 46–90 m2, được tổ chức không gian hợp lý, tối ưu diện tích sử dụng, đồng thời bảo đảm sự kết nối giữa các khu vực sinh hoạt và không gian riêng tư cho từng thành viên trong gia đình.

Bước qua cánh cửa gỗ An Cường với đường vân tinh tế, mang sắc thái ấm áp chào đón chủ nhân trở về, không gian phòng khách mở ra với phần nền và chân tường ốp gạch Vitto vân đá marble được sản xuất riêng cho Khải Hoàn Prime; kết hợp cùng sơn nội thất Jotun, hệ trần thạch cao chống ẩm thiết kế giật cấp khéo léo che giấu các đường ống kỹ thuật, gam màu trắng trang nhã cùng hệ thống chiếu sáng Duhal được bố trí hài hòa, tôn lên vẻ thanh lịch.

Liền kề phòng khách, không gian bếp được đầu tư đồng bộ với hệ tủ gỗ An Cường, mặt đá nhân tạo, kính ốp bếp cùng phụ kiện giảm chấn, tạo nên tổng thể hiện đại, tinh tế. Bộ thiết bị Hafele gồm bếp từ ba vùng nấu, máy hút mùi âm tủ, chậu rửa inox 304 hai hộc với lòng chậu sâu, kết hợp vòi nước dáng cao giúp phân tách các công đoạn sơ chế, vệ sinh và thuận tiện khi thao tác với dụng cụ lớn, mang đến trải nghiệm nấu nướng thuận tiện và đầy cảm hứng.

Hệ vật liệu và trang thiết bị tại Khải Hoàn Prime được tuyển chọn từ những thương hiệu uy tín hàng đầu.

Trong khi đó, không gian phòng ngủ được nâng niu như chốn nghỉ dưỡng riêng tư, nơi mỗi chủ nhân tìm về sự bình yên sau một ngày dài bận rộn. Sàn gỗ công nghiệp với sắc nâu ấm áp hòa cùng tường sơn Jotun trang nhã, hệ đèn Duhal dịu nhẹ, tạo nên không gian tĩnh tại, êm ái để mỗi giấc ngủ trở thành một trải nghiệm thư giãn trọn vẹn.

Tiếp nối không gian phòng ngủ, khu vực phòng tắm ghi dấu ấn với bảng vật liệu tinh tế và hệ trang thiết bị cao cấp được tuyển chọn kỹ lưỡng. Gạch Vitto vân đá với bề mặt phủ Nano dễ vệ sinh, kết hợp đường ron epoxy kháng bẩn, cửa composite vân gỗ chống ẩm, tạo nên tổng thể hài hòa và bền đẹp. Đặc biệt, hệ thiết bị vệ sinh Hafele mang đến trải nghiệm tiện nghi trong từng điểm chạm, từ lavabo phủ men Nano kháng khuẩn, vòi nước mạ crom, bồn cầu liền khối đóng êm đến sen tắm điều nhiệt tích hợp chế độ phun mưa thư giãn.

Với tiến độ tăng tốc hoàn thiện hiện nay của Khải Hoàn Prime, khách hàng có thể trực tiếp tham quan căn hộ nguyên mẫu, kiểm chứng chất lượng vật liệu, trang thiết bị và đối chiếu với danh mục bàn giao đã được Chủ đầu tư công bố, qua đó thêm an tâm về chất lượng sản phẩm trước khi nhận nhà.

Từng không gian tại Khải Hoàn Prime được chăm chút tinh tế, kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ, công năng và trải nghiệm sống.

Giải pháp thiết kế đề cao trải nghiệm

Bên cạnh hệ vật liệu, thiết bị bàn giao chất lượng cao, các giải pháp thiết kế tại Khải Hoàn Prime còn được nghiên cứu kỹ lưỡng. Không chỉ chú trọng yếu tố thẩm mỹ, từng khu vực chức năng được tính toán nhằm gia tăng sự thuận tiện, riêng tư và cảm giác dễ chịu trong quá trình sử dụng lâu dài.

Đề cao sự riêng tư và chất lượng nghỉ ngơi, hệ cửa hỗ trợ cách âm, hạn chế tác động từ tiếng ồn bên ngoài, giúp cư dân tận hưởng những phút giây thư giãn và tái tạo năng lượng.

Sự tinh tế còn được thể hiện trong cách tổ chức không gian phòng vệ sinh, với nguyên tắc “trong ướt – ngoài khô”, phân tách hợp lý khu vực lavabo, bồn cầu và phòng tắm nhằm giữ khu vực sử dụng luôn khô ráo. Đặc biệt, 100% phòng vệ sinh được bố trí thông gió tự nhiên kết hợp hệ thống hút khí chủ động, từng chi tiết đều hướng đến sự sạch thoáng, bền bỉ và thuận tiện trong quá trình sử dụng lâu dài.

Bên cạnh tiện nghi, yếu tố an toàn cũng được Khải Hoàn Prime chú trọng ngay từ những hạng mục thiết yếu. Cửa chính có khả năng chống cháy từ 60–120 phút, tích hợp khóa thông minh Hafele với 4 tính năng mở khóa linh hoạt. Hệ thống Audio Intercom, hệ thống báo động (SOS) khẩn cấp cùng các thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động góp phần tạo nên nhiều lớp bảo vệ, mang đến sự an tâm cho cư dân trong từng sinh hoạt.

Đặc biệt, trải nghiệm sống còn được mở rộng ra không gian ban công, nơi thiên nhiên trở thành một phần gần gũi của tổ ấm. Hệ lan can kính ghép hai lớp cao 1,4m kết hợp khung inox 304 vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, độ bền và an toàn, vừa mở rộng tầm nhìn, đón gió trời và cảnh quan tuyệt mỹ ven sông.

Không chỉ nổi bật với tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp, Khải Hoàn Prime còn sở hữu vị trí ven sông đắt giá, cách Phú Mỹ Hưng chỉ 5 phút lái xe và cách ga tuyến metro số 10 khoảng 300m. Đặc biệt, đây là căn hộ tiên phong kiến tạo chuẩn sống Urban Wellness tại Nam Sài Gòn với hệ tiện ích độc đáo, mang đến môi trường sống cân bằng, gần gũi thiên nhiên và giàu trải nghiệm cho mọi thế hệ cư dân.

Mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn, Khải Hoàn Prime đang có mức giá cạnh tranh chỉ từ 66 triệu đồng/m², khách hàng chỉ cần thanh toán trước 11% và được hỗ trợ vay tối đa 75% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng và miễn phí quản lý 24 tháng. Ngoài ra, khách hàng có thể thanh toán 30% để nhận nhà, khai thác cho thuê ngay sau bàn giao, sau đó tiếp tục thanh toán chỉ 19 triệu đồng/tháng.

Tiến tới bàn giao vào Quý II/2027, Khải Hoàn Prime tiếp tục cho thấy sự đầu tư bài bản và định hướng phát triển lấy chất lượng thực làm nền tảng của Chủ đầu tư Khải Hoàn Land. Việc chú trọng từng hạng mục hoàn thiện, từ vật liệu, trang thiết bị đến các giải pháp thiết kế, không chỉ thể hiện sự nghiêm túc trong thực hiện cam kết mà còn giúp khách hàng có thêm cơ sở đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi quyết định, qua đó củng cố niềm tin và uy tín thương hiệu trên thị trường.

Sales Gallery Khải Hoàn Prime

Địa chỉ: 1578 Lê Văn Lương, phường Hiệp Phước, TP.HCM

Website: https://khaihoanprime.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanprime

#Khải Hoàn Prime #Khải Hoàn Land

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