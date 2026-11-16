Hùng Lan khai trương showroom gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh thứ 3 tại xã Sóc Sơn, Hà Nội

Showroom thứ 3 mang đến cho khách hàng tại xã Sóc Sơn và các khu vực lân cận một địa chỉ đáng tin cậy để lựa chọn gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh và các giải pháp hoàn thiện công trình.

Hùng Lan mang đến sự lựa chọn tin cậy

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Hùng Lan (Công ty Hùng Lan) vừa chính thức khai trương cơ sở thứ 3 (showroom Hùng Lan) tại Km21, Quốc lộ 3, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Đây là showroom Công ty Hùng Lan hợp tác với Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hoàng Kiên (Công ty Hoàng Kiên) cùng phát triển.

Lãnh đạo Công ty Hùng Lan và Công ty Hoàng Kiên cắt băng khai trương.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Hùng Lan cho biết, việc khai trương showroom thứ 3 tại xã Sóc Sơn đánh dấu một bước khởi đầu mới trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Showroom thứ 3 mang đến cho khách hàng tại xã Sóc Sơn và các khu vực lân cận một địa chỉ đáng tin cậy để lựa chọn gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh và các giải pháp hoàn thiện công trình.

“Chúng tôi mong muốn khách hàng đến đây không chỉ để mua một viên gạch hay một thiết bị vệ sinh, mà còn nhận được sự tư vấn tận tâm, lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách, cùng sự đồng hành có trách nhiệm trong quá trình hoàn thiện ngôi nhà, công trình của mình” - ông Nguyễn Hữu Hùng chia sẻ và bật mí, doanh nghiệp đang có kế hoạch triển khai thêm điểm bán hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trước mắt theo kế hoạch, Công ty Hùng Lan dự kiến tiếp tục phát triển cơ sở thứ 4 vào tháng 4 năm 2027, với quy mô khoảng 1.000m2, ngay đối diện showroom thứ 3. Đây là định hướng để mở rộng không gian trưng bày, phong phú thêm sản phẩm và nâng cao trải nghiệm phục vụ tại địa bàn xã Sóc Sơn.

Mỗi điểm bán mới không đơn thuần là mở rộng diện tích kinh doanh, mà còn là thêm một lời cam kết về chất lượng sản phẩm, sự minh bạch trong tư vấn và trách nhiệm phục vụ khách hàng.

“Nhưng điều quan trọng nhất không phải là có bao nhiêu showroom, mà là mỗi showroom có thực sự được khách hàng tin tưởng và quay trở lại hay không. Đó cũng là điều tôi mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Hùng Lan luôn ghi nhớ trong từng ngày làm việc” - ông Hùng nhấn mạnh.

Hùng Lan cam kết mang đến sự chuyên nghiệp, dịch vụ tận tâm

Ngoài ra, ông Hùng chia sẻ, ông trân trọng cơ hội được đồng hành cùng Công ty Hoàng Kiên – một doanh nghiệp có bề dày 36 năm phát triển, gắn bó với thị trường và được nhiều thế hệ khách hàng tin tưởng. Uy tín ấy được xây dựng từ rất nhiều năm lao động bền bỉ, giữ chữ tín và chăm lo cho từng khách hàng.

Khách hàng trải nghiệm, lựa chọn hàng tại showroom.

Bởi vậy, khi hai bên cùng đặt lợi ích khách hàng ở vị trí trung tâm thì sự hợp tác này sẽ tạo ra giá trị lớn hơn cho cả hai doanh nghiệp và cho cộng đồng.

Chia sẻ thêm về Công ty Hùng Lan, ông Nguyễn Hữu Hùng cho biết, chính thức thành lập vào năm 2016, với kinh nghiệm và sự tận tâm trong hoạt động kinh doanh, công ty cam kết phân phối chính hãng các sản phẩm gạch, sàn gỗ, thiết bị vệ sinh và nhà bếp cho dự án công trình, nhà ở dân dụng.

Ngoài showroom tại xã Sóc Sơn, hiện nay Công ty Hùng Lan còn 2 showroom khác tại 487-489 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội và tại 215 đường Nguyễn Xiển, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội.

Tại đây, các sản phẩm gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh và nhà bếp được trưng bày đầy đủ với các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế, mẫu mã đa dạng.

Công ty Hùng Lan đã không ngừng đổi mới và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công trình xây dựng cùng với chất lượng cuộc sống. Đồng thời, cam kết mang đến sự chuyên nghiệp, uy tín chất lượng và dịch vụ tận tâm để đáp ứng mong đợi của khách hàng.