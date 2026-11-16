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Hà Nội chấp thuận khu đô thị đa mục tiêu 4,3 tỷ USD, gần 50% là nhà ở tái định cư

Đình Phong

TPO - Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng có quy mô hơn 598 ha và tổng vốn dự kiến khoảng 111.137 tỷ đồng (tương đương khoảng 4,3 tỷ USD). Đáng chú ý, dự án dành gần 50% quỹ nhà ở để phục vụ tái định cư...

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng.

Theo quyết định, dự án có quy mô khoảng 598,2 ha, trong đó diện tích thuộc địa bàn xã Bình Minh khoảng 274,4 ha, xã Tam Hưng khoảng 323,8 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án này khoảng 111.137 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 16.671 tỷ đồng, còn vốn vay khoảng 94.466 tỷ đồng.

Trước đó, Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng được thành phố chấp thuận nhà đầu tư đối với CTCP Vinhomes từ tháng 8 và phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 vào tháng 10.

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Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị đa mục tiêu có quy mô hơn 598 ha và tổng vốn dự kiến khoảng 111.137 tỷ đồng của Vinhomes tại xã Bình Minh và Tam Hưng. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Một trong những mục tiêu của dự án nhằm tạo lập quỹ nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội và các dự án trọng điểm khác của thành phố. Qua đó góp phần rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, giảm chi phí tạm cư, bảo đảm quyền lợi của người dân và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án phát triển đô thị.

Về cơ cấu nhà ở, dự án dự kiến gồm khoảng 6.747 lô đất nhà ở liên kế phục vụ tái định cư (chiếm gần 48,6% tổng sàn nhà ở); nhà ở chung cư thương mại với diện tích sàn khoảng 2.014.500 m² và nhà ở xã hội chung cư cao tầng với diện tích sàn khoảng 1.319.598 m².

Trong đó, nhà ở xã hội chiếm 20,35% tổng diện tích sàn nhà ở, góp phần đa dạng hóa nguồn cung, tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho các nhóm đối tượng và thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.

Theo tiến độ được chấp thuận, khu đô thị khởi công trong quý IV/2026. Hoàn thành xây dựng cơ bản, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư từ quý IV/2026 - quý I/2027. Hoàn thành toàn bộ công trình và đưa dự án vào khai thác vận hành trong quý IV/2030.

Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng được quy hoạch như một phức hợp tổng thể tích hợp đô thị thông minh và các chức năng an sinh xã hội, nhà ở thương mại, thương mại - dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; là không gian thí điểm cho các cơ chế chính sách mới, vật liệu xây dựng mới, cách thức tổ chức, quản trị đô thị hiện đại của Thành phố, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Hồi cuối tháng 10, UBND TP Hà Nội cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh, với tổng vốn dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng.

Tại đây dành khoảng 43 ha đất để bố trí nhà ở liền kề tái định cư, 15,1 ha đất xây dựng nhà ở xã hội và 4,3 ha đất xây dựng chung cư phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ. Tiến độ thực hiện từ năm 2026 - 2032.

Nhà đầu tư là liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) - CTCP Tập đoàn Sunshine - Công ty TNHH Đầu tư Big Gain - CTCP Thái Nam Land - CTCP Bất động sản Potamos.

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#Khu đô thị đa mục tiêu #siêu dự án #chủ đầu tư #Vinhomes #vốn đầu tư

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