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Địa ốc

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TPHCM sắp đấu thầu 6 khu đất rộng gần 450 ha

Duy Quang

TPO - 6 khu đất thuộc khu vực phát triển đô thị An Sơn II, Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, Khu dân cư mới tại phường Tam Bình, nhà máy điện mặt trời Bàu Bàng 1, nhà máy điện mặt trời Bàu Bàng 2, khu đất xây dựng trường liên cấp tư thục tại phường Tân Hưng sắp được TPHCM đưa ra đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án.

UBND TPHCM vừa có văn bản đốc thúc việc triển khai Nghị quyết số 124/NQ-HĐND của HĐND TPHCM về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn năm 2026 (đợt 1), gồm 6 khu đất.

Trong danh sách có 3 khu đất phát triển đô thị, khu dân cư. Cụ thể, Khu vực phát triển đô thị An Sơn II (phường Thuận An), diện tích khoảng 75 ha. Khu đất đã được rà soát về sự phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trước sáp nhập), quy hoạch chung đô thị Thuận An, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đô thị An Sơn và định hướng phát triển nhà ở.

Khu đất thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu (phường Phước Thắng), diện tích khoảng 60,3 ha. Hồ sơ xác định khu đất phù hợp với các quy hoạch liên quan đã được phê duyệt, bao gồm Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập), Quy hoạch chung TP. Vũng Tàu (cũ) và Quy hoạch phân khu Khu đô thị Bắc Vũng Tàu. Khu đất thứ ba là dự án Khu dân cư mới tại phường Tam Bình, diện tích khoảng 22,47 ha.

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TPHCM sắp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn năm 2026 (đợt 1), gồm 6 khu đất. Ảnh minh hoạ.

Đối với 3 khu đất còn lại thuộc danh mục quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai năm 2024, gồm nhà máy điện mặt trời Bàu Bàng 1 rộng 186 ha ở xã Trừ Văn Thố, nhà máy điện mặt trời Bàu Bàng 2 có diện tích 100 ha ở xã Trừ Văn Thố, khu đất xây dựng trường liên cấp tư thục tại phường Tân Hưng với diện tích khoảng 0,9 ha.

Theo kế hoạch, cả 6 khu đất đều dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2027, với tiến độ tổ chức đấu thầu là 180 ngày. UBND TPHCM cùng UBND các phường, xã có liên quan và các sở, ban ngành chức năng được phân công phối hợp tổ chức thực hiện.

UBND TPHCM yêu cầu, quá trình triển khai và quản lý quỹ đất phải được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt đối với những khu đất có diện tích thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đối với khu đất có phần diện tích do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, việc thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải được thực hiện đối với toàn bộ khu đất theo quy định.

UBND TPHCM cũng yêu cầu việc xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm và tổ chức đấu thầu phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo pháp luật về đất đai, đấu thầu, đầu tư và các quy định liên quan.

Về thời hạn thực hiện, UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương liên quan khẩn trương tham mưu kế hoạch chi tiết triển khai nghị quyết, trình UBND TPHCM trước ngày 25/11.

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