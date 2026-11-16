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Địa ốc

Căn hộ mẫu chuẩn sống tinh anh IVY Central thu hút hàng trăm khách hàng tại sự kiện khai trương

P.V

Ngày 15/11 vừa qua, Sự kiện Mở bán dự án & Khai trương căn hộ mẫu IVY CENTRAL (446 Quốc lộ 1K, Đông Hòa, TP HCM) với chủ đề “Khai mở chuẩn mực tinh anh” đã diễn ra thành công, thu hút đông đảo khách hàng và đối tác tham dự.

Với định vị là khu căn hộ tri thức giữa tâm mạch giáo dục - công nghệ và đổi mới sáng tạo khu Đông TP HCM, dự án IVY Central ghi nhận sự quan tâm lớn của thị trường suốt thời gian qua. Và sự kiện chính thức mở bán dự án và khai trương căn hộ mẫu chính là một dấu mốc quan trọng được đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác kinh doanh quan tâm, mong chờ trải nghiệm.

Ngay từ sáng sớm 15/11, dù trời mưa nhưng không khí sự kiện đã diễn ra nhộn nhịp khi đông đảo khách hàng liên tục check-in cảnh quan, tham quan sa bàn và háo hức chờ đợi khám phá 2 căn hộ mẫu và 1 căn hộ thực tế IVY Central lần đầu ra mắt.

Căn hộ mẫu chuẩn sống tinh anh IVY Central thu hút hàng trăm khách hàng tại sự kiện khai trương ảnh 1

Sự kiện Mở bán dự án & Khai trương căn hộ mẫu IVY CENTRAL thu hút đông đảo khách tham dự.

Sự kiện là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của IVY Central trên hành trình kiến tạo phong cách sống dành riêng cho cộng đồng cư dân tri thức và có lối sống, tư duy đồng điệu, mà còn thể hiện sự tự tin, lời khẳng định chắc chắn của Chủ đầu tư Bình An Land và đơn vị phát triển dự án Tecco Hà Nội đối với chất lượng công trình, tiến độ xây dựng.

Căn hộ mẫu chuẩn sống tinh anh IVY Central thu hút hàng trăm khách hàng tại sự kiện khai trương ảnh 2

Đại diện các đơn vị cắt băng khánh thành, chính thức mở bán dự án & đón khách tham quan căn hộ mẫu

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Chủ đầu tư, Ông Lương Văn Tiếp - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bình An Land cho biết: “IVY Central được hình thành từ tâm huyết và sự đầu tư nghiêm túc của Chủ đầu tư Bình An Land, đơn vị phát triển dự án Tecco Hà Nội, hướng đến kiến tạo không gian sống hiện đại, chất lượng tại khu vực phía Đông TP.HCM. Hiện dự án đã triển khai đến tầng 21 trên tổng số 23 tầng nổi; cảnh quan cây xanh và các hạng mục tiện ích cũng đang từng bước thành hình.”

Đặc biệt, hơn cả ngàn lời nói việc hoàn thiện căn hộ mẫu và căn hộ thực tế ngay tại tầng 3 thể hiện phương châm “Nhà thật - Chất lượng thật” của chủ đầu tư, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm thiết kế, công năng và tiêu chuẩn bàn giao trước khi đưa ra quyết định. Chủ đầu tư kỳ vọng IVY Central sẽ trở thành không gian sống chất lượng, nơi kết nối cộng đồng cư dân tri thức, văn minh và năng động.

Căn hộ mẫu chuẩn sống tinh anh IVY Central thu hút hàng trăm khách hàng tại sự kiện khai trương ảnh 3

Ông Lương Văn Tiếp - đại diện Chủ đầu tư Bình An Land phát biểu tại sự kiện

Ở góc độ phát triển kinh doanh, ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc nhấn mạnh rằng mỗi quyết định sở hữu bất động sản đều gắn liền với kế hoạch tài chính và kỳ vọng lâu dài của mỗi gia đình:“Đất Xanh Miền Bắc đặt trọng tâm vào việc cung cấp thông tin chính xác, tư vấn minh bạch và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực triển khai dự án của Chủ đầu tư, của Tecco Hà Nội và các đối tác phân phối chiến lược, cam kết nỗ lực đưa IVY Central đến gần hơn với khách hàng, góp phần khẳng định sức hút của dự án trên thị trường bất động sản phía Đông TP.HCM.”

Chào đón những vị khách đầu tiên đến trải nghiệm là hai căn hộ mẫu được bố trí ngay tại tầng căn hộ thực tế của dự án, gồm căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 82,44m² và căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 70,87m². Các căn hộ gây ấn tượng với gam màu trung tính, phong cách thiết kế hiện đại, hướng đến sự tiện nghi và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của các gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ có con nhỏ.

Đáng chú ý, bên cạnh không gian căn hộ mẫu được hoàn thiện chỉn chu, khách hàng còn có cơ hội tham quan một căn hộ thực tế để trực tiếp kiểm chứng chất lượng và các hạng mục bàn giao. Theo đó, căn hộ được trang bị sàn gỗ tại phòng khách và phòng ngủ; cửa chính lõi thép chống cháy tích hợp khóa 4 chức năng; tủ bếp full trần sử dụng gỗ An Cường; thiết bị bếp từ và hút mùi Malloca; điều hòa Funiki Inverter; thiết bị vệ sinh INAX cùng bình nước nóng…

Căn hộ mẫu chuẩn sống tinh anh IVY Central thu hút hàng trăm khách hàng tại sự kiện khai trương ảnh 4

Đông đảo khách tham quan, tìm hiểu căn hộ mẫu IVY CENTRAL.

Việc trực tiếp tham quan căn hộ thực tế giúp khách hàng có thêm cơ sở đánh giá sản phẩm thay vì chỉ dựa trên thông tin giới thiệu. Chia sẻ tại sự kiện, anh Nguyễn Minh Đăng (Biên Hòa, Đồng Nai) - khách hàng đã giao dịch thành công căn hộ tại sự kiện cho biết: “Tôi đang tìm kiếm một căn hộ cho con đang học đại học tại trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM cách dự án khoảng hơn 3km. Sau khi tham khảo một số dự án trên thị trường, tôi quyết định đến IVY Central để tìm hiểu trực tiếp.” Trải nghiệm thực tế khiến anh Đăng rất ưng ý đối với thiết kế và bàn giao của căn hộ tại đây. Bên cạnh đó, mức giá cùng chính sách bán hàng ở giai đoạn đầu cũng là những yếu tố phù hợp với kế hoạch tài chính của gia đình, khiến anh quyết định lựa chọn sản phẩm ngay tại sự kiện.

Dự án IVY Central có lợi thế kết nối rất thuận tiện tới Làng Đại học Quốc gia, Khu Công nghệ cao, các khu công nghiệp lớn và các trục giao thông trọng điểm phía Đông TP.HCM. Đây là những yếu tố tạo nên nền tảng nhu cầu an cư và khai thác cho thuê từ cộng đồng sinh viên, giảng viên, chuyên gia và người lao động chất lượng cao.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm căn hộ mẫu, nhiều khách hàng giao dịch thành công đã may mắn nhận được các quà tặng hấp dẫn tới 100 triệu đồng gồm Iphone 18 Pro Max, MacBook M5, máy lọc không khí cùng các thiết bị gia dụng.

Từ những trải nghiệm thực tế đến sự đón nhận tích cực của khách hàng, IVY Central đang từng bước khẳng định sức hút bằng chính chất lượng sản phẩm, tiến độ triển khai và những giá trị sống thiết thực, hứa hẹn trở thành tâm điểm an cư và đầu tư mới tại phía Đông TP.HCM.

Đơn vị phát triển kinh doanh Đất Xanh Miền Bắc: 0917 61 2020

Hotline: 0917 61 2020

#IVY Central #căn hộ mẫu #Bình An Land

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