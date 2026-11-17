Khai trương văn phòng bán hàng và khu nhà mẫu dự án Maison Privée

Tiếp nối sự kiện ra mắt văn phòng bán hàng, ngày 14/11, Chủ đầu tư CapitaLand Development chính thức khai trương khu nhà mẫu Maison Privée tại Khu đô thị Ciputra, Hà Nội. Tại đây mở ra không gian trải nghiệm thực tế cho nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực.

Đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tham quan, trải nghiệm thực tế Khu sa bàn và căn hộ mẫu Maison Privée trong ngày đầu khai trương.

Tọa độ trải nghiệm không gian sống tinh chọn

Tọa lạc ngay trong lòng dự án tại Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Tp Hà Nội, tổ hợp Văn phòng bán hàng và Khu căn hộ mẫu Maison Privée có tổng diện tích gần 1.000m2. Không đơn thuần là điểm tiếp đón và tư vấn khách hàng, nơi đây về kiến trúc, cảnh quan và diện mạo không gian sống tương lai.

Khách mời trực tiếp tìm hiểu quy hoạch, thiết kế và các giá trị nổi bật của Maison Privée thông qua mô hình dự án

Được thiết kế bởi những nghệ nhân tài hoa từ Ptang Studio - bậc thầy "may đo" không gian sống đến từ Hong Kong - Sales Gallery mang ngôn ngữ thiết kế tối giản, sang trọng, trong đó, mỗi chi tiết đều được tuyển chọn, sắp đặt có chủ đích. Sự kết hợp hài hòa giữa vật liệu, hình khối, ánh sáng và đường nét kiến trúc đương đại tạo nên một tổng thể tinh tế, mang đậm tinh thần Quiet Luxury.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, điểm nhấn của tổ hợp là Sa bàn dự án với chiều cao lên tới 3m - một trong những mô hình lớn nhất tại Thủ đô, nhằm tái hiện trực quan hai tòa tháp M cùng hệ sinh thái 68 tiện ích được phân bổ đa tầng. Thông qua mô hình, khách hàng có thể quan sát tổng thể quy hoạch, hình dung mối liên kết giữa các không gian nội-ngoại khu và khám phá cấu trúc cảnh quan của dự án.

Căn hộ mẫu Maison Privée: sự giao thoa giữa kiến trúc và công năng

Tâm điểm của hành trình trải nghiệm là hai loại căn hộ mẫu 3PN+ và 4PN+ (thang máy riêng). Sở hữu diện tích lớn, căn hộ phù hợp với những chủ nhân đề cao khoảng trời riêng, mong muốn tận hưởng một không gian sống tiện nghi, mang dấu ấn cá nhân. Xứng tầm vị thế của một dự án hạng sang, bên cạnh lợi thế không gian rộng rãi với diện tích từ 197m2 đến 221m2, chủ đầu tư còn tinh chỉnh tỉ mỉ từng đường nét layout nhằm tối ưu hóa công năng và đề cao dấu ấn cá nhân

Phòng khách, ngủ và ban công trần cao lên tới 3m, sang trọng và thoáng

Lấy sang trọng, tối giản làm concept chủ đạo, nội thất Maison Privée lược bỏ những chi tiết rườm rà, tập trung vào các hình khối thanh thoát, đường nét tinh giản và sự hài hòa trong tỷ lệ. Hệ kính kịch trần kết hợp cùng cách tổ chức mặt đứng giúp tối ưu khả năng đón ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Các khu vực sinh hoạt chung như phòng khách, phòng ăn và bếp được kết nối liền mạch theo cấu trúc mở, tăng tính tương tác giữa các thành viên gia đình. Trong khi đó, phòng ngủ được bố trí tách biệt, đảm bảo sự riêng tư của mỗi người.

Đáng chú ý, căn hộ 4 Bedroom nổi bật với lợi thế căn góc, đón trọn luồng gió Đông Nam mát lành cùng tầm view khoáng đạt về cảnh quan lân cận với khu vườn giữa tầng mây. Tất cả các phòng ngủ đều đón nắng sớm và thông gió tự nhiên. Phòng ngủ master sở hữu diện tích rộng, tích hợp phòng thay đồ và phòng tắm 5 thiết bị tiêu chuẩn Resort, còn phòng khách được thiết kế liền mạch với phòng ăn và Galleria Kitchen sang trọng. Để tăng tính riêng tư cho gia chủ trong sinh hoạt thường nhật, bên cạnh sảnh thang máy riêng dẫn lối chủ nhân lên tới cửa tổ ấm, căn hộ còn có lối đi độc lập cho phòng giai nhân.

Thiết kế liền mạch giữa phòng khách, phòng ăn và bếp giúp tối ưu diện tích, mở rộng không gian sinh hoạt chung.

Về tiêu chuẩn bàn giao, căn hộ dự kiến được hoàn thiện với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại từ những thương hiệu uy tín trên thế giới. Riêng tại căn hộ 4PN, không gian bếp được nâng tầm chuẩn mực với hệ thống máy rửa bát và bếp từ thương hiệu Franke, kết hợp cùng bộ đôi lò nướng và lò vi sóng đến từ V-ZUG – biểu tượng thiết bị gia dụng "Swiss-made"danh tiếng toàn cầu.

Căn hộ mẫu 3 bedroom với thiết kế mang phong cách nước Pháp

Bước vào căn hộ mẫu 3 phòng ngủ tại Maison Privée SGSU, chuẩn mực sống tinh tuyển hiện lên rõ nét qua bố cục không gian rộng mở và ngôn ngữ thiết kế tối giản đầy chiều sâu. Từng phân khu chức năng được sắp đặt khoa học nhằm tối ưu hóa sự kết nối cho cả gia đình ở khu vực sinh hoạt chung, đồng thời vẫn bảo toàn sự tĩnh tại, riêng tư cho từng phòng ngủ. Sự giao hòa giữa ánh sáng tự nhiên, tỷ lệ kiến trúc cân đối và hệ vật liệu chọn lọc mang đến một tổ ấm sang trọng, giàu tính nghệ thuật và bền vững theo thời gian.

Trong bối cảnh phân khúc căn hộ hạng sang ngày càng chú trọng chất lượng sống, Maison Privée được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn nổi bật tại khu vực Tây Thủ đô. Vượt lên trên những giá trị về kiến trúc và tiện ích, dự án hướng tới kiến tạo những không gian sống tôn vinh dấu ấn cá nhân, nâng tầm trải nghiệm, và chăm sóc sức khỏe toàn diện với chứng chỉ Well cho nhà ở, nơi sự xa xỉ đích thực hiện diện trong từng khoảnh khắc riêng tư, an yên của cuộc sống./.