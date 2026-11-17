Đà Nẵng đón dòng vốn ngoại, dư địa mới cho bất động sản cao cấp bên sông Hàn

Dòng vốn ngoại tăng mạnh cùng sự hình thành của Trung tâm Tài chính quốc tế mở ra triển vọng thu hút thêm doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế đến Đà Nẵng. Nhu cầu an cư gắn với công việc và chất lượng sống tạo thêm dư địa cho phân khúc căn hộ cao cấp. Tại trung tâm bờ Đông sông Hàn, Capital Square đón nhu cầu này bằng khả năng kết nối thuận tiện, tầm nhìn khoáng đạt và hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ.

Từ sức hút dòng vốn ngoại đến nhu cầu về căn hộ cao cấp

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, trong 10 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút trên địa bàn đạt 803,93 triệu USD, gấp 2,47 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, hơn 629 triệu USD là vốn đăng ký của 130 dự án cấp mới, chiếm phần lớn tổng vốn FDI thu hút trong kỳ.

Cùng với đà tăng của dòng vốn ngoại, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng tạo thêm động lực phát triển cho khu vực hai bờ sông Hàn. Cơ quan điều hành đặt tại Công viên phần mềm số 2 (quận Hải Châu) và phân khu chức năng tại bờ Đông, khu vực trung tâm đang đứng trước cơ hội để thu hút các tổ chức tài chính, tập đoàn công nghệ và đội ngũ chuyên gia làm việc dài hạn.

Khu vực cảnh quan bờ Đông sông Hàn trải dài hết tuyến đường Trần Hưng Đạo, được định vị trở thành khu trung tâm kinh doanh thương mại hiện đại

Sự gia tăng của lực lượng lao động chất lượng cao kéo theo nhu cầu lớn về nơi an cư. Với đội ngũ chuyên gia làm việc dài hạn, không gian sống kết nối giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển đến nơi làm việc, đảm bảo sự riêng tư sau giờ làm nhưng vẫn dễ dàng tiếp cận các tiện ích thiết yếu ngay trong khu ở. Với các gia đình chọn an cư, giá trị ấy thể hiện qua sự thuận tiện đưa đón con, mua sắm hằng ngày và những khoảng không gian thoáng đãng để cùng kết nối và thư giãn.

Đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí đó, Capital Square hiện đang là một điểm sáng thu hút sự quan tâm của khách hàng và các nhà đầu tư tại trung tâm Đà Nẵng bên sông Hàn.

Capital Square: Tâm điểm an cư giữa trung tâm Đà Nẵng

Tọa lạc bên sông Hàn, giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn, Capital Square kết nối với ba trục đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ và Ngô Quyền. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận khu hành chính, thương mại ở trung tâm, sân bay quốc tế Đà Nẵng và biển Mỹ Khê. Vị trí này cho phép kết nối linh hoạt giữa nhịp sống đô thị, công việc và các hoạt động nghỉ dưỡng – một trong những yếu tố được quan tâm khi lựa chọn bất động sản tại thành phố biển.

Tiếp giáp trục đường Trần Hưng Đạo - tâm điểm khu cảnh quan bờ Đông sông Hàn, Capital Square hội tụ các yếu tố sống - làm việc - nghỉ dưỡng - đầu tư.

Không chỉ mang lại lợi thế về giao thông, vị trí ven sông Hàn còn tạo nên giá trị cảnh quan riêng cho dự án. Tại những căn hộ có hướng nhìn phù hợp, dòng sông trở thành một phần của trải nghiệm sống thường nhật, từ khung cảnh mặt nước khi bình minh đến diện mạo thành phố rực sáng về đêm. Đặc biệt mỗi mùa Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), các căn hộ hướng về khu vực trình diễn có thể trở thành một khán đài riêng cho gia đình thưởng lãm những màn trình diễn pháo hoa tuyệt mỹ.

Bên cạnh lợi thế về vị trí, Capital Square còn hấp dẫn bởi hệ tiện ích nội khu phong phú với quảng trường rộng hơn 2.000 m² dành chỗ cho những cuộc gặp gỡ và sinh hoạt cộng đồng. Bể bơi hơn 500 m², phòng tập và khu vui chơi trẻ em đáp ứng nhu cầu vận động, thư giãn của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, tại phân khu Square District, Hudson Place và Broadway Place có lợi thế tiếp cận tuyến phố Park Boulevard và trung tâm thương mại Grand Central Mall, mang đến các lựa chọn mua sắm, ẩm thực và giải trí đến gần nhịp sống thường nhật của cư dân.

Tuyến phố thương mại đan xen với không gian nghệ thuật mang đến nhịp sống năng động và giàu trải nghiệm ngay trong nội khu

Ở góc độ sản phẩm, cơ cấu căn hộ từ một đến ba phòng ngủ mở ra lựa chọn theo từng mục đích sở hữu. Căn hộ một phòng ngủ phù hợp với nhóm chuyên gia, người độc thân hoặc khách hàng thường xuyên làm việc tại Đà Nẵng. Trong khi đó, căn hộ hai đến ba phòng ngủ đáp ứng nhu cầu của các gia đình, với không gian linh hoạt để bố trí khu vực làm việc, phòng riêng cho trẻ hoặc đón tiếp người thân. Với khách hàng mua để tích sản, vị trí trung tâm, công năng căn hộ và hệ tiện ích theo quy hoạch là những cơ sở để vận hành phương án cho thuê dài hạn với tỷ lệ lấp đầy cao.

Trong bối cảnh Đà Nẵng bứt phá đón dòng vốn ngoại, Capital Square không chỉ đơn thuần cung cấp một nơi ở, mà đang góp phần định hình chuẩn sống cao cấp mới bên sông Hàn - nơi cư dân vừa thuận tiện kết nối công việc, vừa trọn vẹn tận hưởng từng khoảnh khắc bên gia đình.