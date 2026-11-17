Khởi công Dự án Chung cư Hoàng Thành - Victoria Apartments 1.200 tỷ đồng

Ngày 17/11 đã diễn ra lễ động thổ, khởi công Dự án Chung cư Hoàng Thành - Victoria Apartments với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng do Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I làm chủ đầu tư, tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

Dự án Chung cư Hoàng Thành – Victoria Apartments được triển khai trên trục đường Yết Kiêu (địa phận thuộc phường Thống Nhất) là một trong những dự án nhà ở có quy mô lớn tại khu vực Pleiku. Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Dự án có diện tích khu đất 19.367m², tổng diện tích sàn xây dựng 61.290 m², quy mô gồm 1 tầng hầm và 15 tầng cao. Công trình sẽ có 588 căn hộ thương mại, 12 căn shophouse và 31 căn biệt thự, nhà liên kế. Tổng mức đầu tư dự án 1.200 tỷ đồng.

﻿ Bà Lưu Thị Nga - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I chia sẻ tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, bà Lưu Thị Nga - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I chia sẻ, Dự án Chung cư Hoàng Thành – Victoria Apartments là tâm huyết và cũng là bước đi quan trọng của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, phát triển tại Gia Lai. Qua đó, dự án được định hướng không chỉ tạo thêm nguồn cung nhà ở mà còn hình thành một không gian sống đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Theo bà Nga, doanh nghiệp kỳ vọng công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực, tạo thêm lựa chọn về nhà ở cho người dân, đồng thời thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ. Bởi vậy, doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thế Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất cho biết, thời gian qua, địa phương đang từng bước chuyển mình theo hướng đô thị hiện đại, văn minh. Theo ông, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, phát triển các khu dân cư đồng bộ và thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách được xác định là những nhiệm vụ quan trọng.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

“Việc triển khai Dự án Chung cư Hoàng Thành - Victoria Apartments có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung quỹ nhà ở hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện kiến trúc, cảnh quan đô thị khu vực đường Yết Kiêu. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Tâm cho hay.

﻿ Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Ông Tâm khẳng định, chính quyền địa phương sẽ đồng hành, phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để dự án triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Địa phương cũng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động; chú trọng bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế bụi, tiếng ồn, không để quá trình thi công ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực.