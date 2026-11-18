TPHCM thêm 850 ha đất thí điểm làm nhà ở thương mại

TPO - Trong danh mục 147 khu đất để thí điểm dự án nhà ở thương mại, có 94 khu thuộc TPHCM trước đây, 19 khu thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 34 khu thuộc Bình Dương cũ.

UBND TPHCM vừa có thông báo chấp thuận cho các tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại tại 147 khu đất trên địa bàn (đợt 2), theo danh mục được HĐND TPHCM thông qua tại Nghị quyết số 125/NQ-HĐND.

TPHCM có thêm 147 khu đất, tổng diện tích hơn 854 ha được thí điểm nhà ở thương mại. Ảnh minh hoạ.

Đây là cơ sở để các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước liên quan triển khai các bước tiếp theo theo Nghị quyết số 171/2024/QH15, Nghị định số 75/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

UBND TPHCM yêu cầu việc triển khai các dự án bảo đảm đồng bộ, phù hợp với quy hoạch. Đồng thời, tuân thủ đầy đủ điều kiện, trình tự, thủ tục pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) vào ngày 29/10, HĐND TPHCM đã xem xét hai danh mục đất đai do UBND TPHCM trình, gồm 147 khu đất, tổng diện tích hơn 854 ha, dự kiến thực hiện dự án nhà ở thương mại thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 và 40 công trình, dự án phải thu hồi đất đợt 3 năm 2026 với diện tích dự kiến hơn 345 ha.

Trong danh mục 147 khu đất để thí điểm dự án nhà ở thương mại, có 94 khu thuộc TPHCM trước đây, 19 khu thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 34 khu thuộc Bình Dương cũ. Tổng diện tích đất ở hiện có và phần đất dự kiến chuyển sang đất ở khoảng 457 ha, đất lúa dự kiến chuyển sang đất ở khoảng 341,51ha.

147 khu đất được chọn từ 450 hồ sơ qua 3 đợt. Trong số này, 107 hồ sơ không đủ điều kiện, 24 hồ sơ của doanh nghiệp cổ phần hóa tiếp tục được rà soát, 68 hồ sơ đã rút hoặc trả lại, 103 hồ sơ tiếp tục ở các đợt sau và một hồ sơ đã được thông qua trước đó.

Danh sách chi tiết 147 khu đất.

Việc thông qua danh mục 147 khu đất chỉ tạo cơ sở cho các thủ tục tiếp theo của chương trình thí điểm, không đồng nghĩa với chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo Luật Đất đai 2024, dự án nhà ở thương mại thực hiện theo cơ chế thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất chỉ được thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất ở.

Nghị quyết 171/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/4/2025 và thí điểm trong 5 năm, mở rộng cơ chế này cho một số trường hợp, cho phép doanh nghiệp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở hoặc dùng đất đang có quyền sử dụng để làm nhà ở thương mại.

Khu đất phải phù hợp quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở và nằm trong danh mục do HĐND cấp tỉnh thông qua. Tổng diện tích đất ở của các dự án thí điểm không vượt quá 30% phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch.