Chưa biết nghề vẫn có thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng: Cơ hội từ những đại công trường của VinCons

Chưa từng làm nghề cốp pha, anh Hàng A Vang nay có thu nhập 21 - 22 triệu đồng/tháng sau gần một năm làm việc tại VinCons. Trong khi đó, anh Lò Văn Thiên, người có 6 -7 năm kinh nghiệm xây dựng, tiếp tục được đào tạo nâng cao tay nghề, cải thiện thu nhập. Hai xuất phát điểm khác nhau nhưng cùng tìm thấy cơ hội việc làm ổn định và phát triển nghề nghiệp tại những đại công trường của VinCons.

Từ lao động phổ thông đến người thợ có tay nghề, thu nhập tốt

Từ ngày vào VinCons, điều khiến anh công nhân cốp pha Hàng A Vang vui nhất là mỗi tháng có thể gửi về quê 16 -17 triệu đồng cho vợ nuôi ba con nhỏ, thay vì chỉ 8 triệu đồng như trước. Thu nhập tốt hơn, chi phí ăn ở được công ty hỗ trợ, anh bắt đầu dành dụm được tiền để thực hiện ước mơ xây một căn nhà kiên cố cho gia đình.

Ít ai biết rằng, gần một năm trước, khi quyết định gia nhập VinCons, người đàn ông quê Lai Châu này còn chưa từng làm nghề cốp pha.

Trước đó, anh Vang từng làm phụ hồ với tiền công 200.000 - 400.000 đồng/ngày, rồi xuống Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng) làm công nhân sản xuất linh kiện. Dù thu nhập khoảng 14 triệu đồng/tháng, anh gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc, có những tháng anh phải làm tới 28 - 29 ngày. Sau khi trừ chi phí thuê trọ, ăn uống, anh chỉ dành dụm được khoảng 8 triệu đồng gửi về gia đình.

Mong muốn có công việc ổn định và thu nhập tốt hơn đã đưa anh đến VinCons. Tại đây, anh được bố trí làm công nhân cốp pha, được trực tiếp hướng dẫn tại công trường. Từ nhận biết vật liệu, các thao tác lắp dựng, tháo dỡ đến phối hợp thi công theo yêu cầu kỹ thuật, từng công việc đều được Tiểu đội trưởng hướng dẫn cụ thể.

“Khi mới vào làm, tôi được Tiểu đội trưởng hướng dẫn rất tận tình. Không biết việc gì thì hỏi, chưa làm được thì được chỉ bảo, nên tôi học hỏi thêm được rất nhiều”, anh Vang kể.

Anh Hàng A Vang – Công nhân cơ hữu tại VinCons

Sau gần một năm, anh đã trở thành công nhân bậc 2, có thể đảm nhiệm nhiều việc, từ thao tác cốp pha, đọc bản vẽ và đảm nhận thêm một số công việc như buộc cốt thép. Thu nhập của anh hiện lên tới 21- 22 triệu đồng/tháng, với chế độ làm việc 26 ngày công và mỗi tháng có thêm một ngày nghỉ phép năm hưởng lương.

Đặc biệt, nhờ được hỗ trợ miễn phí ăn ở, phần lớn thu nhập của anh dành dụm được đều gửi về cho gia đình.

“Trước đây mỗi tháng tôi chỉ gửi về quê được khoảng 8 triệu đồng, còn bây giờ có thể gửi về 16 - 17 triệu đồng để vợ nuôi ba con nhỏ. Đó là điều khiến tôi rất vui và yên tâm khi đi làm xa”, anh Vang chia sẻ.

Thợ lành nghề cũng có cơ hội nâng bậc, tăng thu nhập

Khác với anh Vang, anh Lò Văn Thiên, quê Lào Cai, đã có 6 - 7 năm kinh nghiệm xây dựng trước khi gia nhập VinCons.

Từng làm việc tại nhiều công trình ở Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương phía Bắc, anh Thiên có tay nghề thực tế nhưng công việc xây dựng tự do thiếu ổn định.

Khi vào VinCons, anh được xếp thợ bậc 2, đảm nhận công việc ép cọc tại đại công trường Vinhomes Global Gate Hạ Long (Hạ Long Xanh).

Dù có kinh nghiệm, anh vẫn được đào tạo bổ sung về quy trình kỹ thuật, an toàn lao động và cách phối hợp trong tổ đội, đáp ứng yêu cầu thi công tại những dự án quy mô lớn.

“Lúc đầu mới vào thì cũng hơi bỡ ngỡ với quy trình, nhưng chỉ mất vài hôm làm quen là mọi thứ đều thuận lợi. Ở đây anh em được đào tạo bài bản và chuyên sâu hơn vào tay nghề của mình”, anh Thiên kể.

Anh Lò Văn Thiên – Công nhân cơ hữu tại VinCons

Theo anh, thu nhập tốt hơn công việc xây dựng tự do trước đây, cùng chế độ bảo hiểm đầy đủ và việc làm ổn định là những yếu tố khiến anh và các đồng nghiệp yên tâm gắn bó. Anh còn chủ động giới thiệu người thân, hàng xóm tại Lào Cai đến làm việc ở các công trường của VinCons ở Quảng Ninh, Hưng Yên và Tuyên Quang.

VinCons tuyển thêm 10.000 công nhân tại Hạ Long Xanh

Câu chuyện của anh Vang và anh Thiên cho thấy cách VinCons tiếp cận bài toán phát triển nhân lực: không chỉ tuyển dụng người có sẵn tay nghề mà còn tạo điều kiện để lao động phổ thông học nghề, từng bước trở thành thợ có chuyên môn.

Theo ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc VinCons, hơn 95% nhân sự của doanh nghiệp là lao động mới, phần lớn đến từ khu vực nông thôn và miền núi. Do đó, tuyển dụng luôn đi cùng đào tạo, thực hành tại công trường và chuẩn hóa tay nghề.

“Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi muốn mỗi người lao động đều nhìn thấy một con đường phát triển nghề nghiệp thay vì tương lai thời vụ mờ mịt”, ông Phong nhấn mạnh.

Hiện tại, VinCons có kế hoạch tuyển thêm 10.000 công nhân phục vụ thi công tại đại công trường Hạ Long Xanh – Vinhomes Global Gate Hạ Long, với nhiều vị trí như xây, trát, cốp pha, cốt thép, ốp lát, sơn bả... Doanh nghiệp tiếp nhận cả lao động chưa có kinh nghiệm ở những vị trí phù hợp, tổ chức đào tạo nghề có hưởng lương trước khi bố trí công việc. Với công nhân đã có tay nghề, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và sát hạch nâng bậc định kỳ tiếp tục tạo điều kiện phát triển chuyên môn.

Đại công trường dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long – Quảng Ninh

Từ người chưa biết nghề đến những thợ xây dựng đã có kinh nghiệm, mỗi người đều có cơ hội tìm thấy hướng phát triển phù hợp. Đây cũng là cách VinCons xây dựng lực lượng công nhân cơ hữu có tay nghề, kỷ luật và gắn bó lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành xây dựng Việt Nam.

Người lao động quan tâm đến cơ hội việc làm tại dự án Hạ Long Xanh có thể liên hệ hotline tuyển dụng: 1900 633 000 để được tư vấn về vị trí công việc, mức thu nhập và điều kiện ứng tuyển.