TPO - Sáng 18/11, lớp mù trắng đục bao phủ nhiều khu vực Hà Nội, kéo dài đến gần trưa khiến tầm nhìn bị hạn chế. Hàng loạt tòa nhà cao tầng mờ nhòe, thậm chí gần như biến mất giữa ban ngày.
TPO - Để phục vụ chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, từ ngày 18 đến ngày 23/11, Hà Nội tạm cấm phương tiện theo khung giờ tại không gian đi bộ và vùng phụ cận khu vực hồ Hoàn Kiếm.
TPO - Hà Nội đang công khai, lấy ý kiến đối với Hồ sơ Quy hoạch Phương án hướng tuyến và vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến metro Hà Nội. Đáng chú ý, phương án đề xuất quy hoạch 28 nhà ga ưu tiên.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Thủ đô Hà Nội có biến động nhanh trong ngày do ảnh hưởng không khí lạnh tràn về. Mưa dông dự kiến xuất hiện rải rác từ chiều và đêm kéo nền nhiệt hạ dần.
Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/11/2026, thu hút 500 lượt vận động viên là cán bộ, CNV, phóng viên, nhà báo tham dự thi đấu và đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Trong khuôn khổ buổi lễ, thành phố Hà Nội cũng công bố triển khai phần mềm quản trị trường học số HanoiSchool trên toàn địa bàn.
TPO - Theo quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực ga Hà Nội sẽ tái thiết đô thị theo mô hình TOD. Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật được ngầm hóa, không gian mặt đất ưu tiên cho mảng xanh, đi bộ và các tuyến xe điện mặt đất. Tòa nhà ga lịch sử mặt đường Lê Duẩn được bảo tồn.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất mở mới 2 tuyến mini buýt điện nhằm trung chuyển khách cho đường sắt đô thị, giảm khoảng cách đi bộ và phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp trong vành đai 1.
TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Sở Xây dựng phối hợp chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát lại hướng tuyến đường Tây Thăng Long, đánh giá toàn diện trên các mặt thực tiễn.
TPO - Trước tình trạng chậm bàn giao hạ tầng tại một số khu đô thị trên địa bàn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, không để tình trạng kiến nghị mà bao nhiêu năm "cứ khẩn trương mãi”.
TPO - Trải qua hơn hai thập kỷ thi công dang dở dẫn đến hạ tầng xuống cấp và ngập úng, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất chấm dứt dự án đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long để lập một dự án mới với mục tiêu hoàn thành dứt điểm trong năm 2027.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tại khu vực Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì hửng nắng trong thời gian ngắn. Ngay sau đó đợt không khí lạnh mạnh gây mưa tràn về tác động trực tiếp tới khu vực, mưa rải rác xuất hiện trở lại
TPO - Hà Nội phê duyệt Dự án khu đô thị gần 600 ha tại hai xã Bình Minh và Tam Hưng có tổng vốn hơn 111.137 tỷ đồng. Dự án sẽ khởi công xây dựng ngay trong quý IV/2026 và hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào khai thác vận hành trong quý IV/2030.
TPO - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Chính phủ đề xuất xem xét chuyển đón, trả khách, hàng hóa tại ga Hà Nội và Giáp Bát về ga Phú Xuyên để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1.
TPO - Chuyên gia cho biết, những cây nào đã đi vào thơ ca, gắn với ký ức đô thị thì vẫn nên giữ lại ở mức độ vừa phải để người dân cảm nhận được nét đặc trưng riêng, tránh việc phải đốn hạ hàng loạt gây phản ứng trong dư luận.
TPO - Phương án cải tạo khuôn viên Trường THCS Lê Lợi và Trường Tiểu học Kim Đồng cũ thành Trung tâm Văn hóa Sáng tạo giành giải Nhất hạng mục Thiết kế sáng tạo trên cơ sở khai thác các công trình phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng.
TPO - Việc vận động dời xe khách về bến Yên Sở đang khiến nhiều doanh nghiệp vận tải lo ngại sự xáo trộn luồng tuyến sẽ gây ùn tắc cục bộ, tạo kẽ hở cho "xe dù bến cóc " bùng phát trở lại.