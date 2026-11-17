Phường Cửa Nam tuyên dương nhà giáo tiêu biểu, ra mắt phần mềm quản trị trường học số

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Trong khuôn khổ buổi lễ, thành phố Hà Nội cũng công bố triển khai phần mềm quản trị trường học số HanoiSchool trên toàn địa bàn.

Chiều 17/11, UBND phường Cửa Nam tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2026 chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026). Dịp này, phường Cửa Nam cũng được thành phố lựa chọn là địa điểm tổ chức Lễ công bố triển khai Hệ thống giải pháp tích hợp quản trị trường học số HanoiSchool trên toàn thành phố, bắt đầu triển khai thí điểm tại 20 trường học thuộc 10 xã, phường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam đánh giá: vai trò của đội ngũ sư phạm trong bối cảnh mới, dù công nghệ phát triển đến đâu thì tình yêu thương và trách nhiệm của người thầy vẫn là yếu tố không thể thay thế trong quá trình giáo dục con người.

Ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam phát biểu tại buổi lễ

Dấu ấn tinh gọn mạng lưới trường học và giáo dục mũi nhọn

Năm 2026, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành Giáo dục phường Cửa Nam đã hoàn thành việc sắp xếp lại 10 trường công lập thành 5 trường nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị. Hiện mạng lưới giáo dục trên địa bàn gồm 10 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập, tư thục và nhóm trẻ độc lập.

Trong năm qua, công tác tuyển sinh đầu cấp tại phường được triển khai đồng bộ qua hệ thống bản đồ GIS. Địa phương cũng duy trì chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS ở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2.

Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Sĩ Liên nhận cờ thi đua Chính phủ

Về thành tích chuyên môn, giáo dục mũi nhọn của phường ghi nhận nhiều kết quả nổi bật tại các sân chơi quốc tế. Tại Vòng chung kết Kỳ thi Toán quốc tế WMI 2026 tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản) hồi tháng 7, học sinh hai trường THCS Ngô Sĩ Liên và THCS Trưng Vương giành tổng cộng 14 giải thưởng, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng, 3 Giải Khuyến khích cùng 1 Giải thưởng Huyền thoại (Legend Award) dành cho thí sinh đạt Huy chương Vàng 3 năm liên tiếp.

6 nhà giáo nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua thành phố

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục phường Cửa Nam được các cấp khen thưởng. Trong đó, Trường THCS Ngô Sĩ Liên được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 2 cá nhân thuộc cấp học mầm non được đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân và trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố cho 6 nhà giáo.

Ngoài ra, UBND phường Cửa Nam cũng khen thưởng 6 tập thể có thành tích trong phong trào "Học tập suốt đời" và 15 cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua 100 ngày chuyển đổi số trường học.