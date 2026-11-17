Thái Nguyên tuyên dương 50 nhà giáo trẻ tiêu biểu

TPO - Ngày 17/11, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026, vinh danh 50 giáo viên, giảng viên trẻ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết, chương trình biểu dương, tôn vinh những Nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động vì cộng đồng.

Năm 2026, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tiếp nhận 90 hồ sơ tham gia xét chọn danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh. Qua quá trình xem xét, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 50 cá nhân có thành tích xuất sắc để tuyên dương.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phát biểu tại lễ tuyên dương.

Chia sẻ tại lễ tuyên dương, chị Phạm Thu Huyền - giáo viên Trường Tiểu học Gia Sàng (phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong quá trình giảng dạy, chị đặc biệt chú trọng chữ viết cho các con bởi “nét chữ, nét người”. Những nét chữ non nớt của các con ngày càng đẹp hơn. Các em đã tham gia sân chơi chữ đẹp trong tỉnh, thậm chí quốc gia và giành được giải cao.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ đối với sự nghiệp giáo dục và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức Vinh danh các thầy giáo, cô giáo trẻ tiêu biểu năm 2026.

Theo chị Mai Anh, các cá nhân được vinh danh không chỉ có thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong hoạt động tình nguyện, công tác Đoàn và các phong trào vì cộng đồng.

Chị Mai Anh mong muốn, thời gian tới, đội ngũ nhà giáo trẻ tiếp tục nuôi dưỡng lòng yêu nghề, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong đổi mới giáo dục; chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, quản lý, nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, mỗi nhà giáo cần tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến để nhân rộng những mô hình hay trong ngành Giáo dục.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan tạo điều kiện để giáo viên, giảng viên trẻ học tập, rèn luyện, phát huy năng lực và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh.