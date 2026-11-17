Thông qua Top 10 thương hiệu tiêu biểu Sao Vàng đất Việt năm 2026

TPO - Hội đồng bình chọn đã thông qua 200 thương hiệu tiêu biểu được trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 với các danh hiệu TOP10, TOP100 và TOP200; thương hiệu tiên phong.

Ngày 17/11, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thông tin kết quả Hội nghị Hội đồng bình chọn Chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026. Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị Hội đồng Bình chọn Chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026. Ảnh: BTC

Hội nghị diễn ra (chiều 16/11) với sự chủ trì của anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã khẳng định vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh yêu cầu đối với cộng đồng doanh nghiệp ngày càng cao, năng lực cạnh tranh không chỉ thể hiện ở quy mô hay tốc độ tăng trưởng mà còn ở khả năng xây dựng uy tín thương hiệu, đổi mới và thích ứng để phát triển bền vững.

Việc tiếp tục nâng cao chất lượng giải thưởng, lựa chọn và tôn vinh những thương hiệu có kết quả kinh doanh thực chất, tầm nhìn dài hạn, năng lực quản trị và đổi mới sáng tạo có ý nghĩa quan trọng trong việc lan tỏa những chuẩn mực phát triển tích cực, củng cố niềm tin vào thương hiệu Việt.

Thành viên Hội đồng biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: BTC

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 có 316 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh, thành phố được đề cử tham gia. Sau hội nghị sơ tuyển, 230 doanh nghiệp được lựa chọn bước tiếp vào vòng Chung tuyển. T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thành lập 55 đoàn thẩm định thực tế, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp tại nhiều địa phương.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng bình chọn đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá doanh nghiệp dựa trên các nhóm tiêu chí và báo cáo thẩm định thực tế của các đoàn thẩm định.

Tiêu chí đánh giá tập trung vào những chỉ số phản ánh quy mô và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp như tổng tài sản, doanh thu, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế, mức đóng góp ngân sách nhà nước, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và số lượng lao động. Bên cạnh đó xem xét một số yếu tố bổ trợ.

Anh Nguyễn Kim Quy, anh Đặng Hồng Anh và thành viên hội đồng bỏ phiếu kín bình chọn TOP10. Ảnh: BTC

Hội đồng Chung tuyển toàn quốc đã thống nhất lựa chọn 200 thương hiệu tiêu biểu để trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026, với các danh hiệu TOP10, TOP100 và TOP200 - Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam. Trong đó, TOP10 được bình chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đặc biệt, tại mùa giải năm nay, Hội đồng cũng thống nhất bình chọn 30 thương hiệu tiên phong và bình chọn bổ sung 1 thương hiệu Sao Vàng đất Việt danh dự.

Anh Đặng Hồng Anh cho biết, thông qua quy trình bình chọn nhiều bước, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 lựa chọn và tôn vinh những thương hiệu không chỉ có quy mô, kết quả kinh doanh nổi bật mà còn thể hiện năng lực quản trị, tính minh bạch, khả năng đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển bền vững.

Đây cũng là cơ sở để tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng của giải thưởng, góp phần lan tỏa những mô hình doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu.