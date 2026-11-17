Gần 500 vận động viên tham gia Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31

Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/11/2026, thu hút 500 lượt vận động viên là cán bộ, CNV, phóng viên, nhà báo tham dự thi đấu và đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Hội khỏe năm nay thu hút gần 500 lượt vận động viên thuộc 23 đoàn tham gia, đến từ các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Trung ương, Hà Nội và nhiều địa phương. Các vận động viên tranh tài ở 6 môn gồm: bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, kéo co, điền kinh và pickleball. Trong đó, pickleball là môn thi đấu mới được đưa vào chương trình Hội khỏe.

Không chỉ là hoạt động thể thao thường niên, Hội khỏe còn tạo môi trường để những người làm báo giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội XII Hội Nhà báo Việt Nam.

Ban tổ chức đã trao 25 bộ huy chương cùng tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích nhất, nhì và đồng hạng ba ở các nội dung. Riêng môn bóng đá mini có thêm Cúp vô địch.

Không chỉ tạo cơ hội để những người làm báo giao lưu, thể hiện năng khiếu thể thao, hội khỏe còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Qua đó, tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí.

Một số hình ảnh Hội khỏe:

Lễ khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026

Các vận động viên tham gia tranh tài tại nội dung kéo co

Vận động viên thi đấu nội dung bóng bàn