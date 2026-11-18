TPO - Những ngày này, nông dân làng hoa Dương Sơn (TP Đà Nẵng) tất bật tưới nước, phun thuốc, chăm sóc hàng nghìn chậu hoa với kỳ vọng hoa sinh trưởng tốt, nở đúng dịp để kịp cung ứng thị trường Tết Đinh Mùi 2027.
TPO - Theo Nghị định 168, tài xế xe ô tô vượt đèn đỏ có thể bị xử phạt 18 – 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, còn với xe máy bị phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
TPO - Hà Nội đang công khai, lấy ý kiến đối với Hồ sơ Quy hoạch Phương án hướng tuyến và vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến metro Hà Nội. Đáng chú ý, phương án đề xuất quy hoạch 28 nhà ga ưu tiên.
TPO - 4 người dân được lực lượng chức năng hướng dẫn và tự thoát ra ngoài an toàn khi xảy ra vụ cháy tại căn hộ chung cư Mandarin, phường Yên Hòa, Hà Nội.
TPO - Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, việc miễn thuế cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện chỉ nên áp dụng với các suất ăn có hợp đồng trực tiếp và doanh thu được xác định qua hóa đơn điện tử.
TPO - Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh một chân lý: Văn hóa làm nên bản sắc, cốt cách và sức sống trường tồn của dân tộc; đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để dân tộc vượt qua thử thách, bảo vệ độc lập, chủ quyền và kiến tạo tương lai.
TPO - Một đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy chậm trước đầu xe ô tô gây cản trở giao thông bị lực lượng CSGT Hà Nội lập biên bản xử phạt.
TPO - Cùng với việc rà soát, tham mưu phương án sắp xếp, hợp nhất một số đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập phường, đồng thời xây dựng lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
TPO - Dự báo từ trưa và chiều nay (18/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Miền Bắc chuyển mưa, từ đêm nay chuyển rét.
TPO - Trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi trên tinh thần xây dựng để sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng. Tổng thống Donald Trump bày tỏ ghi nhận các đề nghị và giao các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, trao đổi với phía Việt Nam.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
TPO - Tối muộn 17/11, một người đàn ông đỗ xe máy trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Sau khi để lại điện thoại, người này trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Hồng.
Chiều 17/11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ.
TPO - Chiều 17/11, tại thành phố Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vùng Vịnh Lớn Trung Quốc.
Ngày 17/11, tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng.
TPO - Đan Mạch là một trong những quốc gia hàng hải có năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới. Đại sứ Đan Mạch Lina Gandløse Hansen mong muốn một số công nghệ và thành tựu phát triển trong lĩnh vực này có thể được ứng dụng tại Việt Nam.
TPO - Về hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, Bộ Chính trị yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, thực chất của kết quả; không chạy theo thành tích, kê khai hình thức, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.