TPO - Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, việc miễn thuế cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện chỉ nên áp dụng với các suất ăn có hợp đồng trực tiếp và doanh thu được xác định qua hóa đơn điện tử.